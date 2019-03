Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","shortLead":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","id":"20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8057c-c797-408a-b785-f3588878da2c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","timestamp":"2019. március. 11. 18:13","title":"Visszaengedik a vadonba a budapesti állatkert óriásvidráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","shortLead":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","id":"20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33bb39-8c63-442b-83c1-cb95ae7f3c16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","timestamp":"2019. március. 12. 13:21","title":"Guruló nappali a Renault önvezető luxus-villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","shortLead":"A szakszervezet szerint egyébként ennél is nagyobb arányú emelés kellene. ","id":"20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab908b38-9fca-4bf6-9c40-d3cb7d57ac0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Meg_a_30_szazalekos_pedagogusberemelesrol_sem_dontott_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 19:31","title":"Még a 30 százalékos pedagógusbér-emelésről sem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza a külföldön dolgozó építőipari szakmunkásokat és mérnököket az építési vállalkozók szakszövetsége. Vannak, akik meg sem várták a programot, önszántukból hazajöttek, ők vannak kevesebben. A többség vagy a pénzért, vagy azért marad, mert nincs más választása. Közben nincs olyan ágazata az építőiparnak, ahol ne lenne munkaerőhiány.","shortLead":"Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítaná vissza...","id":"20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facffe1e-e7b5-4bb1-a823-c9422e4c933e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_epitoipari_munkasok_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2019. március. 12. 06:30","title":"Szörnyű szállások, de havi 1000 euró megtakarítás: sok magyar munkás már sosem jön haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","shortLead":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","id":"20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23393096-c7cf-42e9-8af5-ddce1b18593d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","timestamp":"2019. március. 12. 18:52","title":"Változások jönnek az elektronikus személyiben és más okmányokban, ügyintézésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette be a hírt.","shortLead":"Még a héten megtörténik. Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva jelentette...","id":"20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ba6b3d-6fb7-4b44-9197-51caf6ed6718","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_egyesult_allamok_diplomata_visszahivas_venezuela_valsag","timestamp":"2019. március. 12. 06:24","title":"Az USA minden diplomatáját visszahívják Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","shortLead":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","id":"20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616856a5-0f8c-4f73-ac85-634fc3fcbb06","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:35","title":"Választások voltak Észak-Koreában, de Kim Dzsong Un nem lett tagja a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]