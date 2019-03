Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és az ikerterhességekre is kitér.","shortLead":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és...","id":"20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc66d928-73f7-46a9-b494-25c0d6467618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","timestamp":"2019. március. 13. 11:06","title":"Részletezték a családvédelmi akciótervet, külföldiek is kaphatnak hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","shortLead":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","id":"20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c9f1bd-92c5-4f95-9f76-a1b794eedb4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","timestamp":"2019. március. 12. 09:54","title":"A Kúria szerint sem vizsgálhatók a Juncker-ellenes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését. Salátatörvény az Országgyűlés előtt. ","shortLead":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését...","id":"20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90d888-a6e3-4d7b-9207-c0c7944e2b7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","timestamp":"2019. március. 12. 18:43","title":"Új bombaüzletet talált ki a kormány a lakástakarékoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ekkora árkot még biztosan nem ásott Garancsi István cége.","shortLead":"Ekkora árkot még biztosan nem ásott Garancsi István cége.","id":"20190312_Indulhat_a_BMWberuhazas_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722902f0-caab-44c1-bb8f-9651ffdb7aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Indulhat_a_BMWberuhazas_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 12. 16:25","title":"Garancsiék nyertek, már indulhat is a BMW-beruházás Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig döntsön, aláveti magát a pártfegyelemnek, vagy megy Isten hírével. Az erről szóló elemzés az e heti HVG-ben olvasható.","shortLead":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig...","id":"20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ea5de3-9998-4bbf-8d33-ca2fe1888bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Miért rugózik Weber a CEU-n? Hogy Soros kedvére kelljen engednie Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]