[{"available":true,"c_guid":"0addac36-03c6-4a0b-b33a-9aa69e4e0317","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden idők egyik legnagyobb adatvesztését szenvedhette el a MySpace, ami állítólag egy szerverköltöztetés miatt veszítette el a fájljait.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb adatvesztését szenvedhette el a MySpace, ami állítólag egy szerverköltöztetés miatt...","id":"20190319_myspace_adatvesztes_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0addac36-03c6-4a0b-b33a-9aa69e4e0317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dc2cfe-691a-42f4-a5d7-4256f06585a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_myspace_adatvesztes_zene","timestamp":"2019. március. 19. 12:33","title":"12 évnyi adat tűnt el a MySpace-ről, 50 millió zenefájl veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","shortLead":"Igaz, a képi megoldás Barack Obamát idézi.","id":"20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ff9b96-da53-450b-a423-25bad74199a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffbf479-023a-4376-b2d9-34f57e8a7020","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Az_igazi_keleti_nyitas_az_Aliexpress_mar_babaruhat_is_arul_Orban_arckepevel","timestamp":"2019. március. 18. 11:52","title":"Az igazi keleti nyitás: az Aliexpress már babaruhát is árul Orbán Viktor arcképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","shortLead":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","id":"20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba6c02-25c8-4f1c-804b-28f1f404c14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","timestamp":"2019. március. 19. 13:30","title":"Előzetesbe került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.","shortLead":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő...","id":"20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2737fb3c-5632-42a8-a3df-6d225fa9048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 19. 09:33","title":"Másodpercek alatt készít profi képet egy vázlatból az Nvidia mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A miami keménypályás tenisztornára készülő magyar teniszező a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájcival edzett. ","shortLead":"A miami keménypályás tenisztornára készülő magyar teniszező a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájcival edzett. ","id":"20190319_roger_federer_fucsovics_marton_miami_tenisztorna_edzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d208c4-5a46-44f6-b386-144deaa5c280","keywords":null,"link":"/sport/20190319_roger_federer_fucsovics_marton_miami_tenisztorna_edzes","timestamp":"2019. március. 19. 10:04","title":"Megint Federer volt Fucsovics edzőpartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 71 éves orvos a tárgyaláson beismerte, hogy nemzedékeken át kisfiúkat és kislányokat szexuálisan zaklatott, erőszakolt meg.","shortLead":"A 71 éves orvos a tárgyaláson beismerte, hogy nemzedékeken át kisfiúkat és kislányokat szexuálisan zaklatott...","id":"20190318_158_evi_bortonre_iteltek_egy_gyermekeket_molesztalo_amerikai_orvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bd5ad-742e-48cc-9381-ea2ebbec0101","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_158_evi_bortonre_iteltek_egy_gyermekeket_molesztalo_amerikai_orvost","timestamp":"2019. március. 18. 22:09","title":"158 évi börtönre ítéltek egy gyermekeket molesztáló amerikai orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló sokkal magasabbra érhetett volna. ","shortLead":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló...","id":"20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b98f81-3929-4995-9af8-39c6a0ef508e","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 18. 20:04","title":"Így emlékezett meg Baló Györgyről az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]