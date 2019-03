Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","shortLead":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","id":"20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3b286-62c7-470d-a418-69ac32ce2cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"A Magyar Közút szerint teljesen rendben van ez a bakancsos kátyúzás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon-konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója méltatta Horthy Miklóst, és a két világháború közötti elit jó teljesítményét.\r

