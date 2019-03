Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind a főpolgármesteri, mind a kerületi polgármesteri versenyeket megnyerheti az ellenzék. De nem mindegy, milyen széles lesz az összefogás. A Republikon kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind...","id":"20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baae91f-af77-4620-b639-e86604c90edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","timestamp":"2019. március. 26. 06:30","title":"Budapest nagy részén legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","shortLead":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","id":"20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6917ca1d-5495-4b10-a421-7cb175fa6250","keywords":null,"link":"/elet/20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","timestamp":"2019. március. 26. 07:50","title":"Zokniban, alsónadrágban lépett meg otthonról egy tatabányai kisfiú – játékot venni indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép szolgáltatását.","shortLead":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép...","id":"20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b9ca24-0282-45fe-83c3-062ca533f0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","timestamp":"2019. március. 25. 08:33","title":"Tovább facebookosodik a Google Térkép, már eseményt is létrehozhatunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","shortLead":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","id":"20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46749da5-10a7-4a73-b810-81ceb7c62a9f","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","timestamp":"2019. március. 25. 15:39","title":"Imádja az internet az anya-lánya pilótapárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]