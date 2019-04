Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jönnek a háborús kekszek!","shortLead":"Jönnek a háborús kekszek!","id":"20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46c2c5-93a4-490e-b8c7-cb95faaac701","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","timestamp":"2019. április. 03. 16:26","title":"Majdnem háromezer Oreo kekszből alkották újra a Trónok harca főcímét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","shortLead":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","id":"20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be3ff46-69ee-42d3-82ea-fb2579be1dd7","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Egy délkelet-ázsiai ország ma visszatért a középkorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c33b0-8b4e-4dc6-be3c-33e841f315cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, ki játssza majd a színésznőt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki játssza majd a színésznőt.","id":"20190404_Sorozat_Marilyn_Monroe_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062c33b0-8b4e-4dc6-be3c-33e841f315cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd5c623-d17e-4c9b-b61b-1567f1896fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Sorozat_Marilyn_Monroe_forgatas","timestamp":"2019. április. 04. 12:09","title":"Sorozat készül Marilyn Monroe utolsó hónapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2df14e3-158e-499d-857b-ec7905a6a582","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak a Parlament magasabb Budapesten, mint az épülő stadion – büszkélkedett Fürjes Balázs. Aztán gyorsan találtak még 11 épületet, ami magasabb.","shortLead":"Csak a Parlament magasabb Budapesten, mint az épülő stadion – büszkélkedett Fürjes Balázs. Aztán gyorsan találtak még...","id":"20190403_Elnezte_a_kormanybiztos_mennyire_lesz_magas_az_uj_Puskas_Stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2df14e3-158e-499d-857b-ec7905a6a582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9d42c4-1c23-4611-9d45-96b5e4d8bce2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Elnezte_a_kormanybiztos_mennyire_lesz_magas_az_uj_Puskas_Stadion","timestamp":"2019. április. 03. 08:43","title":"Elnézte a kormánybiztos, mennyire lesz magas az új Puskás-stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem titkosítottak a dokumentumok. ","shortLead":"Már nem titkosítottak a dokumentumok. ","id":"20190403_Nyilvanossagra_hozta_az_ugyeszseg_a_kemugy_reszleteit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47714a9-d529-43bd-aa8f-2f368d56c980","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nyilvanossagra_hozta_az_ugyeszseg_a_kemugy_reszleteit","timestamp":"2019. április. 03. 09:28","title":"Bűncselekmény hiányában felmentették a kémügy vádlottjait, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"A Csubakka-érvelés szépen fejlett példányát mutatja be a főpolgármester.","shortLead":"A Csubakka-érvelés szépen fejlett példányát mutatja be a főpolgármester.","id":"20190404_Tarlos_szerint_Gyurcsany_Ferenc_kedveert_furja_Karacsony_a_parkolasi_mutyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ad0a9-a1e9-44af-96ef-ab8e48c97370","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Tarlos_szerint_Gyurcsany_Ferenc_kedveert_furja_Karacsony_a_parkolasi_mutyit","timestamp":"2019. április. 04. 08:59","title":"Tarlós nagyjából azt mondja, hogy Gyurcsány a város lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]