[{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de miért fontos ez? Azért, mert a formatervezés nem csak a szépséget szolgálja, hanem könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést. A világ első ilyen, integrált akkumulátorral működtetett targoncája már Magyarországon is dolgozik. Utánanéztünk, milyen előnyöket jelent a dizájndíjas gép.","shortLead":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de...","id":"jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f0ec52-eb9f-4529-992e-1397e8542de1","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","timestamp":"2019. április. 11. 15:30","title":"Modern dizájn és hatékonyság? Lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az öndefiníciója szerint újlipótvárosi szociológusprofesszor, a Kádár-rendszer kritikusa szerint a tudósnak az a dolga, hogy a legközelebb kerüljön az igazsághoz, a politikusnak pedig az, hogy választást nyerjen. Interjú a HVG-ben.","shortLead":"Az öndefiníciója szerint újlipótvárosi szociológusprofesszor, a Kádár-rendszer kritikusa szerint a tudósnak az a dolga...","id":"20190411_Szelenyi_Ivan_Orban_igazi_politikai_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177a226-2856-49fd-a266-bb0e8aef5d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Szelenyi_Ivan_Orban_igazi_politikai_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 11. 15:40","title":"Szelényi Iván: Orbán igazi politikai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

","shortLead":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

","id":"20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b7f8-06b2-4cec-a61d-4945c122a1aa","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","timestamp":"2019. április. 11. 11:20","title":"Nem vicc: lecipzárazták egy milánói épület homlokzatát (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","shortLead":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","id":"20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5adcb2-b6b9-40f7-b930-5f34a66d43ab","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","timestamp":"2019. április. 12. 10:03","title":"Ab: Elvehetik a gyereket az oltásellenes szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Pál Csaba műhelyében végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.","shortLead":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és...","id":"20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7234b1c-6275-466a-bdc3-68eb095babd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","timestamp":"2019. április. 12. 09:33","title":"Egy magyar kutató megtalálta az immunrendszer svájci bicskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","shortLead":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","id":"20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c20e463-c4bc-42fe-bea8-d8b3faa1dc5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","timestamp":"2019. április. 12. 12:33","title":"Begyűjtötte az első mintákat a Mars agyagos területéről a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Puch László a lap kiadóját Leisztinger Tamás egyik cégének, a Proton Trade Zrt.-nek adta el. \r

","id":"20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a054a7-b261-4ae0-92ff-c51a601ddd32","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","timestamp":"2019. április. 12. 13:33","title":"Eladták a Népszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó, biztosan sok hasonló képződménnyel volt dolguk történelmük során.","shortLead":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó...","id":"20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808a09ac-c7b7-4511-a54e-a4050b3104b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 12. 10:08","title":"Találó nevet kapott a fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]