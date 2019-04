Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály elhárult az egyesek szerint az internet szabadságát veszélyeztető irányelv hatálybalépése elől.","shortLead":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály...","id":"20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c689303-43f7-4959-8d31-dac7256258fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","timestamp":"2019. április. 15. 15:33","title":"Jóváhagyták a tagállamok, életbe léphet a szabály, amely megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","shortLead":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","id":"20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3846b-b81a-479a-b5ed-f63b74aaf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"1200 férőhelyes parkolót építenek a Lupa-tó mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","shortLead":"Rég voltak ennyire szomorúak a címlapok, mint ma reggel.","id":"20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ece2d1c-1370-4233-9c65-6c15841ae6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1a50b6-d44e-46be-a278-4638a557b9e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Notre_Drame__igy_mutattak_be_a_vilag_ujsagjai_a_parizsi_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 16. 05:31","title":"Notre Drame - így mutatták be a világ újságjai a párizsi katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1702-8ddf-4d1f-b9d2-133da3b9ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","timestamp":"2019. április. 15. 07:35","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen Fehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","id":"20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb8129-00d8-4d71-a4fc-d81198aefb23","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","timestamp":"2019. április. 15. 20:19","title":"Itt a románok Sargentini-jelentése: keményen bírálták Bukarestet az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]