[{"available":true,"c_guid":"28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","id":"20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bda6e-edbd-41d5-a123-d346e01ce6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","timestamp":"2019. április. 16. 13:18","title":"Utasok mentették ki a metrósínekre esett vak férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlen a TASZ a ma hatályba lépő új egyházügyi törvénnyel, mert az nem tartja tisztában továbbra sem az állam semlegességét és az állam és egyház szétválasztását.\r

","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","shortLead":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","id":"20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3785e0f-3ff2-466c-b4df-3a7d2d09b301","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"Egészen furcsa laptoppal jött ki az Acer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]