[{"available":true,"c_guid":"74d2868f-5f21-4814-a6ec-7b2971a8a19f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi hazavárunk!”, „Hiányzol itthonról!” feliratú üdvözlőtáblákkal akcióztak az MSZP politikusai a Liszt Ferenc repülőtér érkezési terminálján: ők várták az ünnepekre hazatérő, külföldön dolgozó magyarokat.","shortLead":"„Mi hazavárunk!”, „Hiányzol itthonról!” feliratú üdvözlőtáblákkal akcióztak az MSZP politikusai a Liszt Ferenc...","id":"20190419_A_szocialistak_vartak_Ferihegyen_a_husvetra_hazatero_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d2868f-5f21-4814-a6ec-7b2971a8a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe6fad-e131-4775-a370-04a330440093","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_A_szocialistak_vartak_Ferihegyen_a_husvetra_hazatero_magyarokat","timestamp":"2019. április. 19. 14:20","title":"A szocialisták várták Ferihegyen a húsvétra hazatérő magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","shortLead":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","id":"20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4960fca5-0550-4b0d-b697-26115dfb2ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","timestamp":"2019. április. 19. 06:41","title":"Szentségtörés vagy instant siker: Hogy tetszik a kombi Porsche 911?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtöki Tényekben valami nem volt rendben a bemondással.","shortLead":"A csütörtöki Tényekben valami nem volt rendben a bemondással.","id":"20190419_Marsi_Anikonak_meggyult_a_baja_a_szavakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3c96d8-3ccf-43fd-b79c-f655ac61fcfb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Marsi_Anikonak_meggyult_a_baja_a_szavakkal","timestamp":"2019. április. 19. 10:25","title":"Marsi Anikónak meggyűlt a baja a szavakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer, a Duracell és a Varta elemek korábbi gyártóinak kell kifizetniük. ","shortLead":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer...","id":"20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac306577-6938-43cf-9b0b-25f0a8d88444","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","timestamp":"2019. április. 18. 15:43","title":"Kartellező elemgyártókra csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","shortLead":"Akik fennálló adósságukat nem rendezik, akár végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat is.","id":"20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f30e71-a917-4135-90d2-71011043cc4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Ket_eve_nem_volt_ilyen_magas_a_potdijak_utani_befizetesek_osszege","timestamp":"2019. április. 18. 10:26","title":"Nem érdemes bliccelni a vonatokon, a pótdíjak egyre nagyobb részét behajtja a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","shortLead":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","id":"20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95b4af-709b-478a-94d5-902f4dfb56a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","timestamp":"2019. április. 18. 14:23","title":"Német turisták haltak meg a madeirai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","shortLead":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","id":"20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a93be-b0c4-42e9-9326-174c229f5508","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","timestamp":"2019. április. 19. 09:35","title":"Nemcsak bátor, vakmerő volt egy sofőr Kabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]