Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak adományozta.\r

\r

","shortLead":"Bátorság-díjat vett át Soros György a napokban, és az érte járó pénzdíjat egy Magyarországról angolul beszámoló blognak...","id":"20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd0f2cf-09fd-4c58-8b9c-a103b3a99432","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Soros_Orban_szupergonosza_lettem","timestamp":"2019. április. 21. 20:16","title":"Soros: Orbán szupergonosza lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra helyeződik át.","shortLead":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra...","id":"20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52c515-1565-45da-8d59-77fad0e5d776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","timestamp":"2019. április. 22. 13:10","title":"Ön is a Facebookon locsolkodik? Ne aggódjon, nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","shortLead":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","id":"20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e175c0-1a19-411b-ad26-c6321cd9f015","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 21. 11:34","title":"Újabb robbanás történt Sri Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","shortLead":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","id":"20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04efc-19ea-4329-89c3-99170ed9dd1a","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","timestamp":"2019. április. 21. 17:28","title":"Tenisz: Fognini nyerte a monte-carlói meglepetésdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","shortLead":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","id":"20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b97c4-a4c4-4b89-aec5-04f0f80641ab","keywords":null,"link":"/elet/20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","timestamp":"2019. április. 21. 21:27","title":"\"Most kell arról dönteni, hogy élünk majd a jővőben\" Greta Thunberg Londonban beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát, figyelmeztetnek a szakértők.\r

\r

","shortLead":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát...","id":"20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb6c03-fa46-42cd-8db9-cf4f7626db33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","timestamp":"2019. április. 21. 18:02","title":"Ötmillióba is fájhat a húsvéti ittas vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám meghaladta a százezret. A Magyar Nemzet úgy értesült, a készülő Építésgazdasági stratégia a közös képzést és együttműködéseket állami támogatásokkal ösztönözné. Az ágazati szakszövetség szerint a vállalkozói képzések szervezése a kóklerek kiszűrésében is sokat segítene.\r

","shortLead":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám...","id":"20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63f04ea-08a1-4603-84f7-5b9bd2b49793","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 22. 09:52","title":"\"Attól, hogy valaki jó festő vagy burkoló, még nem lesz jó vállalkozó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]