Mára szinte észrevétlenül eljutottunk oda, hogy naponta találkozunk a klímaváltozással kapcsolatos hírekkel és információkkal. A környezeti bántalmak okozta vízhiány fenyegeti az emberiséget, az állat- és a növényvilágot nemcsak közvetlenül, hanem a vízháborúk kirobbanása miatt közvetve is.

Persze, nem kell ehhez a fenyegetettség érzése, az is bőven elég, ha nem pazaroljuk azt, amiről például Közép-Európában most úgy érezzük, bővelkedünk belőle. Mert míg a nagyszüleink idejében egy ember napi vízfogyasztása csupán 30-40 liter volt, mára ez 150 liter körül mozog.

Az ilyen nagy horderejű kérdésekben gyakran érezhetjük úgy, hogy egymagunkban nem vagyunk képesek befolyásolni a globális folyamatokat, pedig a mindennapi szokásaink és hozzáállásunk rövid és hosszú távon is megtérül. Ha spórolni akarunk a vízzel, nem is kell őrült összegeket költeni, elég kicsit tudatosabban élni. Mivel például a fast fashion ruhaipar iszonyú mennyiségű vizet használ el, eldönthetjük, hogy már csak ezért sem veszünk látszólag olcsón olyan pólót, amely pár hónap alatt kibolyhosodik. De állampolgárként nyomást gyakorolhatunk a politikusainkra – például a szavazatunkkal –, hogy helyezzék előtérbe a környezetvédelmi, így a vízvédelmi kérdéseket.

Ezeknél is közvetlenebb módon pedig a mindennapos rutinjaink kis átalakításaival sok ezer liter vizet megspórolhatunk évente.

Itt van tehát, hat egyszerű, de nagyszerű tipp, ha spórolni akar a vízzel:

1. A kezdő lépés: javíttassa meg a csöpögő csapot, folyó vécét!

Amilyen praktikus, olyan szimbolikus azzal kezdeni a vízspórolást, hogy megjavítjuk vagy egy szakemberrel megszereltetjük a csöpögő csapot vagy a folyó vécét. Így ugyanis naponta akár négy liter víz is elszivároghat, ami nem kevés.

A vízkő is kikezdheti a csaptelepeket, ha pedig elöregedtek a csapok, érdemes a hagyományos helyett keverőcsapra váltani, mert kevesebb vizet pazarolunk, miközben például azt várjuk, hogy megfelelő legyen a víz hőmérséklete.

2. Minden csepp víz érték: használja újra!

Rengeteg vizet folyatunk el a hétköznapokban, pedig ezeket a litereket újra is lehet használni. Tegyen egy kisebb lavórt, vödröt a csapba, amikor gyümölcsöt vagy zöldséget mos, és később ezzel a vízzel öntözze a virágokat. Az elkötelezettebbek a vécét is öblíthetik így.

Addig is összegyűjtheti a vizet, míg a megfelelően meleg vagy hideg hőmérsékletre vár. Egyébként, ha hideg vizet szeretne inni, tartson egy kancsóval/palackkal a hűtőben. Így gyorsabb, általában hidegebb és mindenképpen költség- és vízhatékonyabb.

Akinek kertje van, beszerezhet egy nagyobb tartályt, és felfoghatja az esővizet, hogy aztán ellocsolgathassa. Persze nyáron, mikor nem esik az eső, tartsa a tartályt letakarva, mert különben kiváló szúnyogbölcsőde lehet belőle. Azért is hálásak lesznek a növényeink, ha például tésztafőzés után megvárjuk, míg kihűl a víz, és azzal locsolunk. (Forró vizet semmiképpen se öntsön a növényekre, mert annak csúf vége lesz.)

3. A vízkeveréses csap a barátunk: zárja el a csapot!

Valójában elég sokszor folyatjuk még akkor is a vizet, amikor végképp nincs szükség rá. A fog- és kézmosás jellemzően ezek közé tartoznak. Tapasztalat, hogy egy kis gyakorlással teljesen ösztönös rutinná válhat, hogy a fogkefe benedvesítése után elzárjuk a vizet, míg mossuk a fogunkat – aminek ideális esetben két percig kellene tartania. Egy perc alatt a csapból (a vízsugár erejétől függően) 10 liter víz is elfolyhat. Ha a fogmosás idejére elzárjuk a csapot, máris akár 20 liter vizet is megspóroltunk. Havi szinten ez már komoly mennyiség: 30*2*20=1200 literről beszélünk. Az öblítéshez sem kell folyóvíz, használhat fogmosópoharat is!

A kézmosással hasonló a helyzet: miután bevizeztük a kezünket, a szappanozás idejére simán elzárhatjuk a csapot. Természetesen itt is egyszerűbb az élet a vízkeveréses csappal, hiszen ott egy mozdulattal elzárhatjuk, majd újra megnyithatjuk a vizet.

Pár száz forintért pedig már vehet egy perlátort, azaz gyöngyöztetős szórófejet a csapra. Ez az egyszerű kis szerkezet levegőt kever a vízhez, így a csapból kifolyó víz akár harmadát is megtakaríthatja, miközben ugyanúgy tud tisztálkodni, főzni, takarítani.

4. Zuhanyozzon rövidebb ideig!

Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor nagyon jólesik hosszan ellazulni a meleg zuhany alatt, és ezt nem is akarja senki elragadni tőlünk. De a tudatosabb vízhasználat jegyében figyelhetünk arra, hogy ez extrának számítson, ne mindennaposnak. Ha gondolja, állítsa be a mobilját vagy egy konyhai időmérőt 3-5 percre, és zárja el a csapot, míg beszappanozza magát. Illetve ahogy a csapokra felszerelheti a perlátort, a zuhanyrózsát is kicserélheti egy takarékos fajtára, amellyel szintén harmadára csökkentheti az elhasznált vizet.

És ugyanez vonatkozik a kádfürdőre is. Ha a kádban áztatjuk magunkat, az nem is igazán tisztálkodás, inkább ellazulásra jó. Arról nem is beszélve, hogy egy átlagos mértű kádba 120-150 liter vizet eresztünk, amit előtte árammal vagy gázzal még fel is kell melegíteni.

5. Minden vécézés számít: ossza be az öblítővizet!

Ha már a zuhanyzásról a vécézésre váltunk, íme, egy nagyon aranyos videó, amely egy újabb vízspórolási lehetőségre hívja fel a figyelmet: pisiljen a zuhany alatt!

Egy vécéöblítéssel a hagyományos tartályból 10, a takarékos tartályból 5 liter víz folyik el, amit a zuhanyzás során megspórolhatunk. Főleg, hogy

Magyarországon ivóvíz tisztaságú vizet használunk vécéöblítésre.

Egyénlileg és sajnos drágán már meg lehet oldani, hogy a kézmosásnál, zuhanyzásnál, mosásnál használt és utána csírátlanított szürkevizet visszavezessük a vécétartályba. De amíg ez a technológia nem elérhető, addig is lehet mit tenni.

A csöpögő-folyó tartályok megjavításáról már írtunk. Illetve arról is, hogy a háztartásban keletkező, akár fürdés-zuhányzás során elhasznált víz jó részét is össze lehet gyűjteni, és azzal öblíteni a vécét. Egy kisebb beruházással pedig a vécétartályt le lehet cserélni egy olyan takarékosra, amelyen gombnyomással tudjuk befolyásolni, hogy mennyi vizet enged ki a tartály egy öblítéssel.

6. Jobban jár a mosogatógéppel

A mai modern mosogatógépek időt, energiát és vizet spórolnak nekünk. Egy ilyen gép 10-14 liter vízben mosogat el 6-12 terítéknyi tányért és evőeszközt. Ez körülbelül az a vízmennyiség, amely 1-2 perc alatt kifolyik a csapból. Ha pedig A-s vagy A+-os energiakategóriájú gépet használunk, akkor kevesebb áramot fogyasztunk, mint amennyi a kézi mosogatásnál a víz felmelegítésének költsége. Bár a mosogatógép egyszeri nagyobb beruházást jelent, hosszabb távon jobban járunk vele.