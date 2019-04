Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hogy mondják japánul, hogy Passat? Kipróbáltuk az új Toyota Camryt
László Ferenc
2019. április. 28. 17:30
Közel másfél évtized után visszatért Európába a Toyota nagy szedánja, amelyből egyetlen hibrid változat kapható nálunk. Az első találkozás során rögtön megtettünk vele néhány száz kilométert és jövünk a tapasztalatokkal. Idén több marad a fizetésünkből és többet is költhetünk
Takarék Csoport
2019. április. 29. 11:36
A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint. Az inflációnál sokkal jobban emelkednek ugyanis a bérek, vagyis nemcsak többet költhetünk, hanem többet is tehetünk félre. Azért is jó hír ez, mert az alacsony kamatok világában alig kapunk valamennyit a megtakarításainkra, amennyiben a szokásos banki lekötött betétekben gondolkodunk. ","shortLead":"A fertőzött vaddisznók valószínűleg Romániából jöttek át. A „román Macron" szerint nincs reform tömeges támogatás nélkül
Lengyel Miklós
2019. április. 29. 11:26
A korrupcióval átszőtt elit megújítására készül Dacian Ciolos, aki a párizsi Le Monde-nak fejtette ki az elképzeléseit az európai választásokkal kapcsolatban.

Ezreket telepítettek ki Kanadában a hatalmas áradások miatt
2019. április. 30. 05:22
Az áradások az ország keleti részét sújtják, volt olyan város, ahol egy gátszakadás miatt 6500 embert kellett evakuálni. Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját
Gergely Zsófia
2019. április. 29. 06:30
Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a "kéréssel" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét.

Pornóval mentené meg a méheket a Pornhub
2019. április. 29. 09:18
Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.

Kiderült: ekkora akkumulátor kerülhet a Galaxy Note10 csúcsváltozatába
2019. április. 29. 08:33
A Galaxy Note10 Prót hatalmas kijelzővel láthatja el a Samsung, ehhez pedig nagy akkumulátor is dukál.