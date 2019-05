Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017 és Fekete-Győr András nevezetes Origo-járása után most egy másik sértett, egy író akart bemenni a szerkesztőségbe, mert szerinte méltánytalanul jártak el vele, nem jelenítették meg az álláspontját.","shortLead":"2017 és Fekete-Győr András nevezetes Origo-járása után most egy másik sértett, egy író akart bemenni a szerkesztőségbe...","id":"20190503_Ujabb_panaszos_jelent_meg_az_Origonal_tiltakozaskepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86141a4-856c-4467-8a23-a3775107f38c","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Ujabb_panaszos_jelent_meg_az_Origonal_tiltakozaskepp","timestamp":"2019. május. 03. 16:47","title":"Újabb panaszos jelent meg az Origónál tiltakozásképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","shortLead":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","id":"20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7c18d-01fe-4614-82e2-8e661eec2558","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","timestamp":"2019. május. 02. 18:31","title":"Majdnem húsz éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","shortLead":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","id":"20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b671152-1a18-4b4f-8968-8cb5bdb9cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","timestamp":"2019. május. 03. 13:29","title":"Kúria: Tiborcz István nem közszereplő, tilos leadni, amit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nincsenek teljesen tisztában az autós gyerekülések használatával, pedig csak néhány egyszerű kérdést kell tisztázni.","shortLead":"Sokan nincsenek teljesen tisztában az autós gyerekülések használatával, pedig csak néhány egyszerű kérdést kell...","id":"20190503_kell_a_gyerekules_utazhatnak_elol_a_kicsik_jonnek_a_valaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9800834d-aaf4-45a7-93a9-564338e546a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_kell_a_gyerekules_utazhatnak_elol_a_kicsik_jonnek_a_valaszok","timestamp":"2019. május. 03. 11:21","title":"Mikor kell gyerekülés? Utazhatnak elöl a kicsik? Jönnek a válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás szintjére emelkedő üldözés következtében milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, illetve menekülésre – áll a Jeremy Hunt brit külügyminiszter által készíttetetett jelentésben.","shortLead":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás...","id":"20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad45f19-e281-4c17-97ed-0551c9191e81","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","timestamp":"2019. május. 03. 12:05","title":"Népirtáshoz kezd hasonlítani a keresztények üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsok, elszudánosodó Svédország és a legyőzendő sajtó: lakossági dübörgés.","shortLead":"Migránsok, elszudánosodó Svédország és a legyőzendő sajtó: lakossági dübörgés.","id":"20190503_Kocsis_Mate_a_sajto_az_ellenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c353f23-8bf8-49b4-a34c-5ac51f3a60ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kocsis_Mate_a_sajto_az_ellenseg","timestamp":"2019. május. 03. 09:19","title":"Kocsis Máté: A sajtó az ellenfél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos márkanevek, az örök szépséget és fiatalságot ígérő termékek közül melyiket válassza? Csodatévő hatóanyag nincs, van helyette más, kevésbé hangzatos, ám annál hatékonyabb megoldás. \r

","shortLead":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos...","id":"20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943c271-4dd6-4687-833a-a61b89743417","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","timestamp":"2019. május. 03. 15:30","title":"Ránctalanítás és narancsbőr: 7 makacs tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyrendszer hibája miatt néhány nézőt be sem engedtek a vetítésre, de volt, akit a széksorokból állítottak fel és újra a pénztárhoz küldtek.","shortLead":"A jegyrendszer hibája miatt néhány nézőt be sem engedtek a vetítésre, de volt, akit a széksorokból állítottak fel és...","id":"20190503_Bosszuallok_Szombathely_Cinema_City_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde741c-befa-4422-a127-56abfa1ee525","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Bosszuallok_Szombathely_Cinema_City_mozi","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Százhúsz forint miatt állították fel a Bosszúállók nézőit Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]