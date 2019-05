Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most pedig arra is fény derült, mely mobilok kapják meg elsőként a végleges operációs rendszert.","shortLead":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most...","id":"20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858db91a-1bef-4ba8-b3fa-daf15daf5d0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","timestamp":"2019. május. 10. 14:03","title":"Ez a 8 Huawei-telefon első körben kapja meg az Android Q-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról. Ezúttal viszont a szokásosnál is különlegesebb VR-élmény született. ","shortLead":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról...","id":"20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccfd286-a1da-477a-abd0-b8c9bdfefe0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","timestamp":"2019. május. 10. 08:03","title":"Olyan “dokumentumfilm” készült az I. világháborúról, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","shortLead":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","id":"20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d81f3-f08e-44b9-80d2-938eedf0979d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","timestamp":"2019. május. 10. 10:41","title":"Gendersemleges emojikat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala.","shortLead":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el...","id":"20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a678-cdf0-4b92-9f1a-a66e2c516595","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. május. 09. 21:59","title":"ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63f92c-6dd7-4fa0-917b-7109d7d1157d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","timestamp":"2019. május. 09. 12:52","title":"Hét éve nem volt ilyen magas infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","shortLead":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","id":"20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05910c-37af-4441-84e1-b7931dce372c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. május. 09. 16:41","title":"Navracsics örül, hogy nem kell most eldöntenie, belépjen-e a Fideszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]