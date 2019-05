Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet Instagram-oldalára az F1 magyar hangja. ","shortLead":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet...","id":"20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc891ec8-082e-4845-926a-2ea2215d32e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","timestamp":"2019. május. 11. 14:07","title":"Úgy tűnik, távozik a Forma-1 magyar kommentátora, Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","shortLead":"A biológiai sokszínűség csökkenése ellen tiltakoztak Franciaországban.","id":"20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=602280c3-29c9-4470-8c40-dafba2107da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd933e-7d09-4e78-a18d-f146a80dfdc6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Muvert_ontottek_a_parizsi_lepcsokre_a_Lazadas_a_kihalas_ellen_tagjai","timestamp":"2019. május. 12. 15:07","title":"Patakokban folyt a művér a párizsi Trocadéro téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","shortLead":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","id":"20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff2d43a-f1f9-4eca-b850-f3fbeb975dc9","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","timestamp":"2019. május. 11. 19:23","title":"Bundesliga: még nem bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar gazdaságpolitika is; veszélybe került az EU csúcsjelölti rendszere. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar...","id":"20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fae1e-497b-496d-b7b4-f52724a1f065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","timestamp":"2019. május. 12. 07:00","title":"És akkor a nem közszereplő Tiborcz István bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","shortLead":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","id":"20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fcca94-c82e-4fb7-8fbd-4ef38da34c88","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","timestamp":"2019. május. 12. 18:08","title":"Bajnok lett a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit megelőzően kiszivárogtak az esszéfeladatok.","shortLead":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit...","id":"20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd29eee-903a-4a3e-9491-57dd0c3c70a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","timestamp":"2019. május. 11. 14:59","title":"Nyomdai alkalmazott szivárogtatta ki a töriérettségi tételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]