Soha olyan mélyre nem merültek még a világ tengereiben, mint most Victor Vescovo. Az amerikai befektető 10 938 méter mélységben járt a Mariana-árokban. Négy órát töltött a fenék vizsgálatával, és műanyagot is talált. Az amerikai befektető 10 938 méter mélységben járt a Mariana-árokban. Négy órát töltött a fenék vizsgálatával, és műanyagot is talált. Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette a nő halálát. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette a nő halálát. Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. Megvan Dárdai utódja a Herthánál Egy góllal, 25-24-re verte a Győri Audi ETO KC a Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában, ezzel ötödik alkalommal ért a csúcsra a legrangosabb európai kupasorozatban. Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport. Váratlanul az orvoshiány, Tiborcz István és Szujó Zoltán is hír lett a köztévében. Legalább 2, de inkább 3-4 kemény hónapra készülhet fel az, aki lakást szeretne eladni. A 60 millió forintot közelíti a használt budai lakások átlagos ára Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla