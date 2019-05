Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","shortLead":"A három elkövetőt rögtön elfogták a rendőrök. ","id":"20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e24eea9-fdce-4d20-bd28-c3b447be5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8673a6-c584-48df-ad44-8abb0d30eb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Tobb_tucat_konyvet_loptak_el_egy_konyvesboltbol__video","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Több tucat könyvet loptak el egy könyvesboltból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","shortLead":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","id":"20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18739e2-795a-4265-a12f-b0e94ca09261","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","timestamp":"2019. május. 16. 21:01","title":"Nem kapta meg nagymamája nyugdíját, rátámadt a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","shortLead":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","id":"20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cede070-d8c7-4ac9-b3f6-6f42ce3d1425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","timestamp":"2019. május. 16. 20:17","title":"Megpróbált a kormány titkosítani egy jegyzőkönyvet, aztán valaki kijelölte a teljes szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában megjelenő elemeket rangsoroló algoritmushoz.","shortLead":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában...","id":"20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de10d42b-a6b6-4f1c-ae32-c0ad5c0e569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","timestamp":"2019. május. 17. 13:03","title":"Megint változik a Facebook hírfolyama, de ennek most csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","id":"20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fcec32-1a94-4708-8dcc-c7337094fbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","timestamp":"2019. május. 16. 11:21","title":"Az első kémfotó a 8-as Golf műszerfaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es...","id":"20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8796a-fddc-428f-959c-c2aff46c5559","keywords":null,"link":"/sport/20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Kijutott a vb-re a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezéshez szükséges intézkedésekről.","shortLead":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már...","id":"20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c453e53d-a14c-477e-914a-6ce03db56119","keywords":null,"link":"/sport/20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","timestamp":"2019. május. 15. 22:24","title":"Műkorcsolya- és jégtánc-vébére pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]