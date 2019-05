Az új büntetőeljárási törvény lehetőséget ad a vádalkura, illetve az ügyész, a védő és a vádlott közötti egyezségre, amely a tárgyalási jogról való lemondást takarja, de a közüzemi lopással és vesztegetéssel vádolt Lagzi Lajcsi, vagyis Galambos Lajos nem élt ezzel a lehetőséggel – írja a Blikk.

Az 58 éves mulatóssztárt áram-, víz- és gázlopással gyanúsítják, emiatt korábban 125 napot töltött rács mögött, a per azonban márciusban újrakezdődött, miután új bíró kezdte tárgyalni az ügyet. A per már így is több mint két éve húzódott, így ítéletre egyelőre nem nagyon lehet számítani.

Lagzi Lajcsi most azt mondta a Blikknek, hogy azért nem élt a vádalku lehetőségével, mert ha egy ilyen egyezségbe belement volna, azzal elismerte volna a bűnösségét, a zenész pedig továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy nem is lopta az áramot. "Ártatlan vagyok, meg fogom védeni az igazamat. Harcolok tovább!" – közölte.

Lagzi Lajcsi ügyvédje szerint a vádirat téves állítások és félinformációk alapján levont téves következtetéseket tartalmaz. Az ügyvéd azt is mondta, hogy éveken át tartó perre készülnek.

Galambos Lajos ellen társtettesként elkövetett, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és szintén társtettesként elkövetett vesztegetés miatt indult büntetőeljárás. A vádiratban szakértői becslésekre alapozták a károkozás mértékét: eszerint a zenész áramot 30 millió, vizet 16 millió, gázt pedig 4,7 millió forint értékben vételezett szabálytalanul mocsai birtokán és egy tatai apartmanházban, de az áramszolgáltató ellenőreinek megvesztegetésével is megvádolták. A közműszolgáltatók időközben elismerték, nincs semmilyen követelésük.