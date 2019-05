Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","shortLead":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","id":"20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d911f851-4cfb-4db9-a68b-e97d6743983a","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2019. május. 20. 10:10","title":"Gyerekekre veszélyes bébijárműveket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen ez a szabadsághoz vezető út első lépése.","shortLead":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen...","id":"20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ced996-80a0-4047-aa73-a85c2f854cb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","timestamp":"2019. május. 19. 20:15","title":"Vajon függő vagyok? Ez a 10 jel segít eldönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minél kisebb a falu, annál a kevesebb a bolt.","shortLead":"Minél kisebb a falu, annál a kevesebb a bolt.","id":"20190519_A_kistelepuleseken_lassan_nem_lesz_hol_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7259c824-14db-4827-8454-3f2d855126d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190519_A_kistelepuleseken_lassan_nem_lesz_hol_vasarolni","timestamp":"2019. május. 19. 12:15","title":"A kistelepüléseken lassan nem lesz hol vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","shortLead":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","id":"20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cc21-9b84-4e95-a6a7-fb80f74a7bee","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","timestamp":"2019. május. 20. 10:43","title":"Elárasztotta Velencét a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen bizonytalan a helyzetük a munkaerőpiacon.","shortLead":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen...","id":"20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d333b14-8f80-4efa-9a7b-5a60e91893b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","timestamp":"2019. május. 21. 07:26","title":"A dolgozó magyarok harmada nem kereste meg a minimálbért sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19-25 fok lesz napközben. ","shortLead":"19-25 fok lesz napközben. ","id":"20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1b1b5-7fc1-4fd4-9621-297566d5ea8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","timestamp":"2019. május. 20. 05:13","title":"Ma is többfelé lehet vihar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","shortLead":"A kerületi polgármester, Karácsony Gergely nem érti, korábban még fel akarták azokat mondani.","id":"20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734c78fb-2fb3-48e8-a977-2b977a3b6ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906cee-656a-44a5-9904-8c5195123b30","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Betonba_ontotte_a_zugloi_parkolasi_szerzodeseket_a_Fidelitas","timestamp":"2019. május. 19. 13:13","title":"Betonba öntötte a zuglói parkolási szerződéseket a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok a Királyi Szimplakertben söröznek. Interjú.","shortLead":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok...","id":"201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ef8d7-3313-4029-9071-50c5df81ad21","keywords":null,"link":"/kultura/201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","timestamp":"2019. május. 19. 20:00","title":"Meséiben nincs szerelem első látásra, tündérei zűrösek, de övé az Év Gyerekkönyve díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]