[{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő külföldieknek adott ki magyar útlevelet. ","shortLead":"A nő külföldieknek adott ki magyar útlevelet. ","id":"20190522_Kozel_ketszaz_hamis_magyar_iratot_allitott_ki_egy_okmanyirodai_ugyintezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa3fce0-a2c3-4024-9642-cc7b58e8ce78","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Kozel_ketszaz_hamis_magyar_iratot_allitott_ki_egy_okmanyirodai_ugyintezo","timestamp":"2019. május. 22. 09:17","title":"Közel kétszáz hamis magyar iratot állított ki egy okmányirodai ügyintéző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","shortLead":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","id":"20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a418c4-2abf-43ac-9b02-db70f115b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Nem tud rosszul járni Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","shortLead":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","id":"20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd8801-bf17-453b-8338-54550075acce","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","timestamp":"2019. május. 22. 07:58","title":"Imádták az utasok az Uber-sofőrként dolgozó háborús bűnöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","shortLead":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","id":"20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d637f96-924c-49f4-8570-99a052a79731","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","timestamp":"2019. május. 22. 11:22","title":"Techet Péter: Elmaradhat a Nyugat alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. ","shortLead":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a KSH szerint. ","shortLead":"Legalábbis a KSH szerint. ","id":"20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164f27f-da7c-4c03-8f2a-1492cbd0fa12","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Tobben_jott_vissza_Magyarorszagra_tavaly_mint_ahanyan_elmentek","timestamp":"2019. május. 21. 07:31","title":"Többen jöttek vissza Magyarországra tavaly, mint ahányan elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar küldöttség ment alkudozni Brüsszelbe.","shortLead":"Magyar küldöttség ment alkudozni Brüsszelbe.","id":"20190521_400_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_a_szabalytalan_kozbeszerzesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbadd4d-119b-4eda-aa9d-1d257b55c887","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_400_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_a_szabalytalan_kozbeszerzesek_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:45","title":"400 milliárd forintot bukhat Magyarország a szabálytalan közbeszerzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]