Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor nagy a baj anyagilag is.","shortLead":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor...","id":"20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1caf5-a09f-4be3-bb66-88decdf9117d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"8,5 millió forintot is bukhat, aki felveszi a babaváró hitelt, de nem születik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6464ce-649a-4ea0-9731-ce6e3e1b83cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több évtized börtönt ér az ügy, ha elítélik a Wikileaks-alapítót.","shortLead":"Több évtized börtönt ér az ügy, ha elítélik a Wikileaks-alapítót.","id":"20190524_Ujabb_vadak_Assange_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e6464ce-649a-4ea0-9731-ce6e3e1b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7408708-17a7-4928-a90b-0d3c7b928071","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ujabb_vadak_Assange_ellen","timestamp":"2019. május. 24. 07:24","title":"Újabb vádak Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6c7836-2761-4887-b252-9a2e5ea7ab98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világ negyedik legnagyobb szépségiparral foglalkozó cégcsoportját hozzák létre.","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb szépségiparral foglalkozó cégcsoportját hozzák létre.","id":"20190523_Brazil_ceg_vasarolja_fel_az_Avont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6c7836-2761-4887-b252-9a2e5ea7ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59885088-81ff-4a35-a7fc-bf416d7c77b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Brazil_ceg_vasarolja_fel_az_Avont","timestamp":"2019. május. 23. 19:13","title":"Brazil cég vásárolja fel az Avont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","shortLead":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","id":"20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55a35d-04ad-4634-aa81-c6f79d8e69ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","timestamp":"2019. május. 24. 13:51","title":"Kiderült, miért állították le a 3-as blokkot Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","shortLead":"Kósa azt reméli, még a nyári szünet előtt hatályba lép a módosítás.","id":"20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf715f-61bf-42fa-ba8c-b1a83eddf995","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Meg_ma_benyujtja_a_Lex_Czegledyt_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Benyújtotta a Lex Czeglédyt Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","shortLead":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","id":"20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803809d7-8f4f-495b-be63-cef1010457f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","timestamp":"2019. május. 24. 14:04","title":"A Kika magyar üzleteit is eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Megjósolhatatlan, meddig kúszik a legismertebb kriptovaluta árfolyama a jövőben, de racionális gondolatmenetekkel levezethető, miért növekszik majd az árfolyam a következő évek során.","shortLead":"Megjósolhatatlan, meddig kúszik a legismertebb kriptovaluta árfolyama a jövőben, de racionális gondolatmenetekkel...","id":"20190523_Egymillio_dollaros_kerdes_meddig_juthat_el_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13482272-6952-46a0-afd3-a3cf72fb4124","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190523_Egymillio_dollaros_kerdes_meddig_juthat_el_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2019. május. 23. 14:15","title":"Egymillió dolláros kérdés: meddig juthat el a bitcoin árfolyama?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.","shortLead":"Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence...","id":"20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08397346-1bc6-4fee-b48a-9d0c838c8c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7111a9af-2819-4928-98b4-1d89dab4a889","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_Velencei_Biennalen_is_felbukkant_Banksy","timestamp":"2019. május. 23. 10:54","title":"A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]