[{"available":true,"c_guid":"dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffb98f3-524c-4df3-97c4-5ebc199ae95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526d6f2-baa1-40a9-bee8-0507de837cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Keresztelo_volt_ma_az_Orban_csaladnal","timestamp":"2019. május. 25. 20:06","title":"Keresztelő volt ma az Orbán családnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c17dca3-9a5c-4d63-a91c-c74e9dc18141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. ","shortLead":"A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. ","id":"20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c17dca3-9a5c-4d63-a91c-c74e9dc18141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aea2454-d005-491b-af13-3556d541baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","timestamp":"2019. május. 24. 16:36","title":"Index: Eltanácsolták a bírókat a Helsinki Bizottság képzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdetét vette az ország történetének negyedik EP-választása.","shortLead":"Kezdetét vette az ország történetének negyedik EP-választása.","id":"20190525_Megkezdodott_a_szavazas_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbda180-d22b-4265-a591-98fd4c0d9b71","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megkezdodott_a_szavazas_Szlovakiaban","timestamp":"2019. május. 25. 08:27","title":"Megkezdődött a szavazás Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","id":"20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15798549-9c29-4656-8246-c540cd26176d","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","timestamp":"2019. május. 24. 15:49","title":"A kormány 12 millió forinttal segíti a háborúkban megerőszakolt nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben kiderült, újabb területeket kell megvenni.","shortLead":"Közben kiderült, újabb területeket kell megvenni.","id":"20190524_BMWgyar_kifizette_a_gazdakat_a_debreceni_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9202379-dccb-4ebd-ac1a-c0c65d931c38","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_BMWgyar_kifizette_a_gazdakat_a_debreceni_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 24. 16:30","title":"BMW-gyár: kifizette a gazdákat a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]