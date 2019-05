Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount Everesten.","shortLead":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount...","id":"20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dce8f0-0a49-48ea-b2e0-29dbacef04ca","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. május. 26. 21:15","title":"Nepál elismerte, hogy részben a túlzsúfoltság az oka a magas halálozási számnak a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak azonnal szabadon kell engednie a tavaly novemberben őrizetbe vett 24 ukrán tengerészt, és vissza kell adnia Ukrajnának a lefoglalt három hadihajót - állapította meg ítéletében a hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bíróság.","shortLead":"Oroszországnak azonnal szabadon kell engednie a tavaly novemberben őrizetbe vett 24 ukrán tengerészt, és vissza kell...","id":"20190525_Moszkvanak_el_kell_engednie_az_elfogott_ukran_tengereszeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98622e8-3527-4d54-a7a2-0cdf800b45a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ac173b-fcc9-4f0a-acc4-4dece2da3e25","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Moszkvanak_el_kell_engednie_az_elfogott_ukran_tengereszeket","timestamp":"2019. május. 25. 14:24","title":"Moszkvának el kell engednie az elfogott ukrán tengerészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","shortLead":"A sok csapadék elmossa a vegyszeres gyomirtást. ","id":"20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0314f85b-6b65-41ce-b91d-428bb1b23a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Most_epp_a_sok_eso_miatt_faj_a_gazdak_feje","timestamp":"2019. május. 27. 05:12","title":"Most épp a sok eső miatt fáj a gazdák feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","shortLead":"Az amerikai magyar külképviseleteken is szombat reggeltől lehet szavazni.","id":"20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61ff16-2cac-4ab0-ab43-a8ae498f1a04","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tart_mar_a_szavazas_az_amerikai_kontinensen_is","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Tart már a szavazás az amerikai kontinensen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat épített Győr környékén, félmilliárd forint uniós forrást is kapott hozzá. ","shortLead":"Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A vállalkozás öt hektárnyi üvegházat...","id":"20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646f9126-3d4a-4f64-a4e2-18608933bd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2041f19-bebd-4115-8e06-7b4e6447f3e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicsom_bizniszbe","timestamp":"2019. május. 25. 13:05","title":"A kaszinózás nem jött be, de paradicsomban egyre erősebb az északnyugati határszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","shortLead":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","id":"20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe7fd62-8c21-4e96-878d-8f585e3486a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","timestamp":"2019. május. 26. 22:57","title":"Fekete-Győr szerint 9,7 százalékot szerzett a Momentum, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]