Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hoztott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett.","shortLead":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott...","id":"20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e355e2c-7599-48e6-b1f1-bcca1bf1b3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 27. 09:55","title":"Milliárdos csalásban, 66 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\" Amerikába küldte a nekik szánt csomagokat.","shortLead":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\"...","id":"20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e399f6-d7c5-4602-96e6-8bf69d845e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 28. 09:33","title":"Kiakadt a Huawei a FedExre, mert Kína helyett Amerikában landolt két csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy megértsék, mit üzentek a pártjának polgárok.","shortLead":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek...","id":"20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4954314-5000-4ce6-95f4-803f75ebd97c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","timestamp":"2019. május. 28. 11:46","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP korábbi szavazóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","shortLead":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","id":"20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c67c74-d2a1-4a90-9538-2f4474132549","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 28. 12:52","title":"Macron ragaszkodik ahhoz, hogy a Néppárt rakja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]