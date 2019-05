Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f260a6-ff7a-4003-97d6-6459474224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 15 éves Sam Cashbook szerint az AirPods nagyon drága ahhoz képest, hogy otthon is össze lehet dobni egyet. Össze is dobta.","shortLead":"A 15 éves Sam Cashbook szerint az AirPods nagyon drága ahhoz képest, hogy otthon is össze lehet dobni egyet. Össze is...","id":"20190531_apple_airpods_diy_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f260a6-ff7a-4003-97d6-6459474224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e21cde-baeb-4022-b750-4912157807e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_airpods_diy_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. május. 31. 18:33","title":"Sokallja az AirPods árát? Így csinálhat sajátot 1100 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","id":"20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b3507-af94-4953-931a-4cbcd49d667b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","timestamp":"2019. május. 31. 16:43","title":"Vesztegetéssel is meggyanúsították Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","shortLead":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","id":"20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c26e435-31b5-4cd5-bbb4-f6810797fbb3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Megszűnik a „legendás” Akácfa utcai pótdíjbefizető-iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","shortLead":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","id":"20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0913786e-f146-4aae-ac95-ce1425b9f8dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","timestamp":"2019. május. 30. 16:17","title":"Elhasználódtak a 2-es metró vágányai, a hétvégén lezárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért elhalasztották a piaci bevezetését.","shortLead":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért...","id":"20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b808ad73-32c9-4b23-bcb0-2d377c734faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. május. 31. 16:33","title":"Továbbra is gond lehet a Samsung összecsukható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","shortLead":"Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége.","id":"20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085f8aa-0f92-4595-a83a-6d227c113c50","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Szepen_kerestek_Meszaros_Lorincek_a_TV2_es_az_allami_teve_reklamidejen","timestamp":"2019. május. 30. 16:03","title":"Szépen kerestek Mészáros Lőrincék a TV2 és az állami tévé reklámidején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]