[{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek így is az ugrott be. Ez derül ki a csonkítatlan változatból, amely most újabb premierként, a film digitális felújításának tavalyi bemutatója után kerül a mozikba.","shortLead":"Ott kurtították meg leginkább A tanút, ahol Bacsó Péter rendező a legközvetlenebbül utalt a Rajk-perre, de a nézőknek...","id":"201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a66c05-4242-46cf-9aa8-f3c63d5bce17","keywords":null,"link":"/kultura/201922__a_tanu_cenzuraja__rajktalanitas__filmkomisszarok__kivago_dolgozok","timestamp":"2019. június. 01. 20:00","title":"A tanú a példa arra, hogy értelmetlen cenzúrázni egy túl jól sikerült szatírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. ","shortLead":"Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. ","id":"20190602_Jon_a_csaladok_koltsegvetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161537bd-2e20-441f-8d39-f216d3b2746f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Jon_a_csaladok_koltsegvetese","timestamp":"2019. június. 02. 09:56","title":"Jön a családok költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","shortLead":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","id":"20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8a5543-5cfb-40e5-84ec-601a4864fa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 03. 06:15","title":"Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","shortLead":"Egy akkori ellentüntető jelentette fel a férfit, mert szerinte megsértette az emberi méltóságát. ","id":"20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0aaf492-2f6c-4afc-ac4c-b4aa019e2cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fa12c4-1afd-4032-a588-77bb47ece416","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Eliteltek_egy_2014es_Prideresztvevot","timestamp":"2019. június. 03. 10:20","title":"Elítéltek egy 2014-es Pride-résztvevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","shortLead":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","id":"20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a69031e-ccf8-41f1-aef6-b5c6b1973ef9","keywords":null,"link":"/sport/20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","timestamp":"2019. június. 03. 16:50","title":"Megint új edzője van a Puskás Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két vízi rendőr felidézte a Hableány utasainak mentését.



","shortLead":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két...","id":"20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adb3a49-caea-4182-8335-5bb8cb9a7c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 02. 15:44","title":"\"Néztem, nem ad-e életjelet\" - megszólaltak a Hableány utasait mentő vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]