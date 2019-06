Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait tömörítő tanácson a sor, hogy ehhez már a nyár folyamán megtegye az első lépéseket. ","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, most az Európai Unió tagországait...","id":"20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d7965f-4038-4d88-ae3e-a93a7cfa0049","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Juncker_Meg_kell_kezdeni_a_csatlakozasi_targyalasokat_EszakMacedoniaval","timestamp":"2019. június. 04. 19:31","title":"Juncker: Meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","id":"20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9f696-c5c2-42c9-870c-443d409fb7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Arany középút: 4 liter alatt fogyaszt az új hibrid Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó emlék lesz.","shortLead":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó...","id":"20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c24cd1-c4a8-44d2-8562-9ae2e0ade4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 05. 06:41","title":"A nap videója: gigantikus gumihevederes traktoron jött a menyasszony Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcéves korig hagyni kellene fejlődni az idegrendszert, derül ki az MTA friss kutatásából.","shortLead":"Nyolcéves korig hagyni kellene fejlődni az idegrendszert, derül ki az MTA friss kutatásából.","id":"20190603_Tul_koran_eroltetik_az_olvasast_ezert_sok_a_diszlexias_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bd051-e8a0-42a5-a707-5e76c021fbff","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Tul_koran_eroltetik_az_olvasast_ezert_sok_a_diszlexias_gyerek","timestamp":"2019. június. 03. 17:12","title":"Túl korán erőltetik az olvasást, ezért sok a diszlexiás gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","shortLead":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","id":"20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c13afe-51b3-425f-bafe-e5a24e9b6922","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"7,7 milliótól kínálják az első elektromos Opel Corsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja, megteheti, hogy letiltja a hozzáférést. ","shortLead":"Rainer M. János levelében azt írta, ha valaki úgy érzi, a Veritas Intézetnél nem lesz jó helyen az interjúja...","id":"20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18fc1f5-cd51-4784-bb7b-1007ba2f9f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_56os_Intezet_is_jelezte_hogy_lehet_letiltani_a_nekik_adott_interjukat","timestamp":"2019. június. 05. 13:48","title":"Az 56-os Intézet is jelezte, hogy lehet letiltani a nekik adott interjúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]