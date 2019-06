Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre az MTA vagy reagált már korábban, vagy nem teljesen világosak. A kormány egy vitás kérdés miatt veti el az MTA-val kialakított kompromisszumot.

","shortLead":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre...","id":"20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f723f9fe-3f09-4e0b-b2f9-217bbb1d3190","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:20","title":"A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","shortLead":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","id":"20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d775a0f-8380-49b8-b4bf-29ec86d8cda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. június. 12. 19:20","title":"Felmondta a szombathelyi önkormányzattal kötött szerződését az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","shortLead":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","id":"20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b1b08-c2d3-457a-95d3-40d152756d24","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","timestamp":"2019. június. 12. 11:02","title":"Hőség: Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","shortLead":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","id":"20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3631da-1ff6-4d20-b7cf-6173d217a5b0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","timestamp":"2019. június. 12. 18:25","title":"Csudai Sándor nyerte az idei Hemző-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló külső légzsákrendszer remek ötletnek tűnik a biztonság növelésére.","shortLead":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló...","id":"20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853846da-4654-4272-aa6d-41fa50ccd075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","timestamp":"2019. június. 12. 12:21","title":"Már az ütközés előtt felfúvódik ennek az autónak a külső légzsákja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még Visegrádon van.","shortLead":"Most még Visegrádon van.","id":"20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96345862-1fed-4a48-9efe-c387edf6c350","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 11. 16:37","title":"Mégis Budapestre jön a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szolidaritási menet június 12-én lenne, de a moszkvai önkormányzat azt tanácsolja az embereknek, inkább ne vegyenek rajta részt, mert a szervezők nem vették fel a kapcsolatot a hatóságokkal.\r

\r

","shortLead":"A szolidaritási menet június 12-én lenne, de a moszkvai önkormányzat azt tanácsolja az embereknek, inkább ne vegyenek...","id":"20190611_Tuntetnenek_moszkvaban_a_megvert_ujsagiroert_a_Kreml_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c0fd4-378b-4a33-82f9-020f00ce6bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Tuntetnenek_moszkvaban_a_megvert_ujsagiroert_a_Kreml_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. június. 11. 16:11","title":"Tüntetnének Moszkvában a letartóztatásakor megvert újságíróért, a Kreml nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]