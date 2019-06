Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","shortLead":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","id":"20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65050599-d8ce-4b2d-92b9-c956e88c500d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","timestamp":"2019. június. 16. 11:40","title":"Hármas karambol történt a 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","shortLead":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","id":"20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458cc-2e86-4da1-a624-94c5be5988d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","timestamp":"2019. június. 17. 12:09","title":"Múzeumba kerül a Donald Trumpon gúnyolódó lufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó törvénytervezet ellen.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8582e5-145c-44b1-9272-f14b48ebcc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 19:41","title":"Szegeden is kiállnak az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","shortLead":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","id":"20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785dbb80-d888-4999-844b-910d2343d7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2019. június. 15. 18:20","title":"Az RTL-hez futott be a fenyegető videó, a feltöltője börtönbe kerülhet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6734f37-4019-429d-8d3f-fd4fef0bb16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög egészségügyi hatóságok arra kérik az embereket, hogy tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést a szúnyogcsípések ellen, mert a rovarok a nyugat-nílusi láz néven ismert vírusbetegséget terjesztik. ","shortLead":"A görög egészségügyi hatóságok arra kérik az embereket, hogy tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést...","id":"20190617_Ha_Gorogorszagba_megy_nyaralni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6734f37-4019-429d-8d3f-fd4fef0bb16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747e3ef-851b-4c1b-93e3-669c20bf1b61","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Ha_Gorogorszagba_megy_nyaralni","timestamp":"2019. június. 17. 10:53","title":"Vírusos fertőzés fenyegeti a Görögországban nyaralókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]