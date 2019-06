Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma a szuperolcsó újdonsággal. Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma a szuperolcsó újdonsággal. Nagycsaládosok álma: szinte ajándék lenne ez az új 7 üléses Renault az állami kedvezménnyel

Az amerikai elnök újraválasztási kampányának számlájára a kedd este Floridában tartott választási nagygyűlés óta szerda estig 24,8 millió dollár érkezett – jelentette be szerdán Ronna McDaniel, a Republikánus Párt elnöke a Twitteren. Az amerikai elnök újraválasztási kampányának számlájára a kedd este Floridában tartott választási nagygyűlés óta szerda estig 24,8 millió dollár érkezett – jelentette be szerdán Ronna McDaniel, a Republikánus Párt elnöke a Twitteren. Az újraválasztásra hajtó Trump egyetlen nap alatt 25 millió dollárt gyűjtött

Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton. Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton. Begurult a 16 éves fiú, fejszével verte szét a szomszéd padját

Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet. Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet. Örülhetnek az androidosok, sötét mód jön a Gmailbe

A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb adatkezelők számára. A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb adatkezelők számára. Fokozottan ez a helyzet az egyéni vállalkozók esetében – az ő problémáikat járta körül az Adózóna. Nem véletlen lesznek rosszul az egyéni vállalkozók a GDPR szótól

Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus. Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus. Vona Gábor nem ért egyet Jobbikkal

A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének. Ha szeretnénk, hogy egyetértsenek velünk, előbb kedveltessük meg magunkat!

Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég mennyiségének ma már csupán 72 százaléka látható. A szakemberek szerint katasztrófa készülődik. A Himalája felé fordították a hidegháborús kémműholdakat, és valami nagyon nyugtalanítót vettek észre