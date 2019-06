Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"614f3d26-342c-4181-aedd-f6e236ce6ada","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés autóval okozott baleset történik amiatt, mert nem látjuk, hogy van valami a holttérben. De létezik olyan szem, amelyik lát helyettünk.","shortLead":"Nem kevés autóval okozott baleset történik amiatt, mert nem látjuk, hogy van valami a holttérben. De létezik olyan...","id":"20190626_holtterfigyelo_rendszer_autos_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614f3d26-342c-4181-aedd-f6e236ce6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef6fdd2-0819-41b5-a325-d3eddb799723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_holtterfigyelo_rendszer_autos_biztonsag","timestamp":"2019. június. 26. 12:00","title":"Aki ilyen \"szemet\" szereltet az autójába, az a holttérben történő dolgokról is tudni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","shortLead":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","id":"20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380df66b-e379-4d6a-8a72-540e7b667bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","timestamp":"2019. június. 25. 09:29","title":"Jöhet a negyedik Mátrix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több sebből vérzik a kézzel írt levél.","shortLead":"Több sebből vérzik a kézzel írt levél.","id":"20190624_Tizeves_Brexithivo_kisfiu_irt_Nigel_Faragenak_ketelkednek_a_Twitterezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef93b1ae-0973-4243-9207-6b35a4e6c4cc","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Tizeves_Brexithivo_kisfiu_irt_Nigel_Faragenak_ketelkednek_a_Twitterezok","timestamp":"2019. június. 24. 16:48","title":"Tízéves Brexit-hívő kisfiú írt Nigel Farage-nak, kételkednek a twitterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983c80c4-4405-415f-90a2-29f53ffd9a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elég vicces lenne, ha a Batman filmek zenéit harsognák az elektromos autók, de itt egy kicsit másról van szó. ","shortLead":"Az elég vicces lenne, ha a Batman filmek zenéit harsognák az elektromos autók, de itt egy kicsit másról van szó. ","id":"20190625_hans_zimmer_bmw_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983c80c4-4405-415f-90a2-29f53ffd9a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad7057-1976-40ec-8e6d-0fc1de50c03a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_hans_zimmer_bmw_elektromos_auto","timestamp":"2019. június. 25. 09:24","title":"Az oroszlánkirály zeneszerzője írja az elektromos BMW-k hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

","shortLead":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

