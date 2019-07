Meglátogatta az Index azt a magyar kisfiút, aki a múlt héten maga értesítette a mentőket, hogy édesanyja nagyon rosszul van. A gyermek talpraesettségének is köszönhetően időben telefonált, így édesanyja hamar segítséghez jutott - számoltunk be róla mi is.

Most kiderült, hogy a gyermeket Kovács Jánosnak hívják (egyébként 6 éves), és egy Balaton-parti településen él. A családnak négy gyermeke van.

Az anya a lapnak azt mondta, hogy múlt hétfőn megműtötték, másnap azonban, otthonukban rosszul érezte magát, ezért lefeküdt. A kisfiúnak közben elmagyarázta, mit kell csinálni, ha baj történne.

"Egy, kör, négy" - mondta a kisfiú a lapnak, amikor megkérdezték tőle, melyik számot tárcsázta, illetve mit kellene megjegyeznie. Arról már ő maga beszélt, hogy azért hívta a számot, mert az anyukáját hiába szólongatta, nem akart felébredni.

Azt is elmondta, hogy a hívásba a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa is bekapcsolódott, aki arra kérte a gyermeket, hogy szaladjon ki, és nézze meg, milyen szám van a házon, Jánoska ugyanis nem tudta a pontos címüket.

Ezután azt is mondta, hogy integessek az udvarból, hogy ha jönnek a rendőrök, meglássanak

– mesélte a kisfiú.

Nem sokkal később a család szomszédjának is feltűnt, hogy a gyerek egyedül van a kertben, azért átment Kovácsékhoz, hogy segítsen: szólt az asszony apósának és a férjének is, időközben pedig a rendőrök és a mentők is megérkeztek a házhoz.

A kórházban azt mondták, hogy a nő valószínűleg a műtét utáni stressz miatt lett rosszul. Még most is gyenge, a rosszullétek viszont elmúltak. Az anya azt is mondta, hogy a gyermeknek serleget adnak, amibe belegravírozzák majd, hogy „életmentő″.