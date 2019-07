Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7246bb47-e6e9-4a9b-a6e7-51b8a020c139","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz-kormány családtámogatási rendszere eddig összességében keveset segített abban, hogy több gyerek szülessen az országban - állapította meg az Európai Bizottság tanulmánya. ","shortLead":"A Fidesz-kormány családtámogatási rendszere eddig összességében keveset segített abban, hogy több gyerek szülessen...","id":"20190704_Nem_a_penzosztastol_lesz_tobb_gyerek_hanem_attol_ha_engedjuk_a_noket_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7246bb47-e6e9-4a9b-a6e7-51b8a020c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c4272-a45e-4e01-9e65-b5af337c661a","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nem_a_penzosztastol_lesz_tobb_gyerek_hanem_attol_ha_engedjuk_a_noket_dolgozni","timestamp":"2019. július. 04. 18:25","title":"Nem az a kérdés, szülnek-e autóért három gyereket a nők, hanem hogy vállalják-e az elsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint nincsenek. ","shortLead":"A 6,4-es erősségű földmozgásban kisebb anyagi károk keletkeztek, halálos áldozatok az első jelentések szerint...","id":"20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc1d64c-4e8a-43bf-822a-7d965ec16a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b36b717-ae5d-4193-90a5-432097910e47","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eros_foldrenges_razta_meg_DelKaliforniat","timestamp":"2019. július. 04. 21:23","title":"Erős földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c865d6-4d16-4637-8087-7c2dabf51877","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Ludwig Múzeumban sem maradhatott ki a Bauhaus-centenárium köré szerveződő nagyszabású program. A kötelező jelleg azonban a koncepción is érződik. Különös mozgalom a Bauhaus. Annak ellenére, hogy működése rövid ideig tartott, hatása a jelenünkig elér. Ha nem lenne közhelyes ezzel a szóval illetni egy fontos irányzatot, azt is írhatnám, hogy a Bauhaus öröksége felmérhetetlen. ","shortLead":"A Ludwig Múzeumban sem maradhatott ki a Bauhaus-centenárium köré szerveződő nagyszabású program. A kötelező jelleg...","id":"20190705_Szinek_es_evek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c865d6-4d16-4637-8087-7c2dabf51877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92792de-1fe7-40c1-811a-3ae82dfda52c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Szinek_es_evek","timestamp":"2019. július. 05. 13:31","title":"Színek és évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira független, hogy állítása szerint a kapcsolatai révén, képes elintézni a harmadik híd megépítését, amit már minden polgármester beígért az elmúlt évtizedekben. A baloldaliakkal tervezett egyeztetésről azonban egyelőre nem akart részleteket elárulni.","shortLead":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira...","id":"20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a3c717-494c-4968-b9ca-e131baf18061","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","timestamp":"2019. július. 04. 18:35","title":"Megakoalíció készül Szegeden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe a brazíliai nagyváros szavazatokat kapjon a 2016-os nyári olimpiai játékok megrendezéséhez – ismerte be csütörtökön Rio de Janeiro brazil szövetségi tagállam volt kormányzója.","shortLead":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe...","id":"20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321152f5-f38d-461e-800b-e9cb6a034ba3","keywords":null,"link":"/sport/20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","timestamp":"2019. július. 05. 05:51","title":"Beismerték: szavazatokat vásároltak a riói olimpiai pályázat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi rekord 29 fok volt. Az éghajlatváltozásra érzékeny sarkköri övezetben kétszer olyan gyors a felmelegedés, mint a világátlag.","shortLead":"A korábbi rekord 29 fok volt. Az éghajlatváltozásra érzékeny sarkköri övezetben kétszer olyan gyors a felmelegedés...","id":"20190706_Alaszkaban_megdolt_a_melegrekord_32_fok_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ce9e92-2a80-497e-91c7-a45a698bbcae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_Alaszkaban_megdolt_a_melegrekord_32_fok_volt","timestamp":"2019. július. 06. 09:18","title":"Alaszkában megdőlt a melegrekord, 32 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197e535e-db77-4062-b095-83c069768eb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elég kemény hidegfrontok vonultak át déli szomszédunkon.



","shortLead":"Elég kemény hidegfrontok vonultak át déli szomszédunkon.



","id":"20190705_Holapattal_kellett_a_jeget_takaritani_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197e535e-db77-4062-b095-83c069768eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6addca35-f8b9-4c84-977d-3c773ae121ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Holapattal_kellett_a_jeget_takaritani_Szloveniaban","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"Hólapáttal kellett a jégeső után takarítani Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]