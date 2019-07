Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit parlamentig jutott. ","shortLead":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit...","id":"20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c45dbd-1776-48f8-8f79-1b33cff8668f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","timestamp":"2019. július. 08. 13:49","title":"Heti 7200 forintból próbál túlélni Walesben egy megözvegyült magyar édesanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul mindkét iskola élére egy teljesen ismeretlen igazgatót hozott jóval kisebb településekről. A szülők és a diákok most nem hagyják annyiban a dolgot, és több fronton tiltakoznak a döntés ellen. Kérdés, hogy mi lesz az erőfitogtatás vége, a törvény ugyanis a püspöki gyakorlatot védi akkor is, ha az méltatlan. Update: nyílt levélben válaszolt Veres püspök.","shortLead":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul...","id":"20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076fdb3-d651-4ee2-9edd-e14878f5818f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:20","title":"“Támadás az iskola ellen” - a püspök nem először távolított el egy iskolaigazgatót megalázó módon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","shortLead":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","id":"20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5118b486-b750-4c7f-8fb5-0857dca6274a","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","timestamp":"2019. július. 07. 18:57","title":"Győznek a konzervatívok Görögországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","shortLead":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","id":"20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30bf68-3df1-4ff3-a76e-baf682f002c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 08:28","title":"Hamis számlákkal bukott le egy húsfeldolgozó ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","shortLead":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","id":"20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c341f104-47e2-4f44-9855-85fff3a15a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","timestamp":"2019. július. 08. 09:03","title":"Bebizonyították, valóban hatással van a C-vitamin a rákra, de meg fog döbbenni az eredményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","shortLead":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","id":"20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e395-a71e-49af-89ce-70863148209b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","timestamp":"2019. július. 08. 11:49","title":"Matolcsy: Hullámokon lovagolni jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0437b0-c4b0-454f-87c0-5bc64ced7b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, négy sérültet pedig kórházba kellett szállítani. ","shortLead":"Egy ember meghalt, négy sérültet pedig kórházba kellett szállítani. ","id":"20190707_Fotokon_a_gyorujfalui_halalos_baleset_amelyben_egy_Suzuki_csapodott_egy_fanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0437b0-c4b0-454f-87c0-5bc64ced7b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1445187b-9eba-41de-a909-3f86a0b943b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Fotokon_a_gyorujfalui_halalos_baleset_amelyben_egy_Suzuki_csapodott_egy_fanak","timestamp":"2019. július. 07. 15:35","title":"Fotókon a győrújfalui halálos baleset, amelyben egy Suzuki csapódott egy fának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]