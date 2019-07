Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH.","shortLead":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett...","id":"20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985d2cc-d437-4a51-b4ca-f0ea09914853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","timestamp":"2019. július. 09. 12:56","title":"25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél rendszeresebben szűrhesse játékosait.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél...","id":"20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0592a6fe-8f2a-4a52-9a0e-95e73e79225a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","timestamp":"2019. július. 10. 15:03","title":"Az MLSZ vásárolt 450 darabot a magyar fejlesztésű EKG-kártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A partneri megszólalásairól híres Szijjártó Péter az EBESZ külügyminiszteri értekezletén beszélt arról, Kelet és Nyugat között az együttműködésnek van itt az ideje. Majd kioktatta a Nyugatot a keresztényüldözés kapcsán.\r

\r

","shortLead":"A partneri megszólalásairól híres Szijjártó Péter az EBESZ külügyminiszteri értekezletén beszélt arról, Kelet és Nyugat...","id":"20190709_Szijjarto_Kioktatas_helyett_partnerseg_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978fc8b4-9e07-481f-9e7d-bdd955e54047","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_Kioktatas_helyett_partnerseg_kell","timestamp":"2019. július. 09. 15:23","title":"Szijjártó: Kioktatás helyett partnerség kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini embere Orbánt is megemlíti, mint oroszpárti szövetségesüket. ","shortLead":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini...","id":"20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f56e00-66a2-43ca-89e1-2ad9cf478866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 10. 17:05","title":"Hangfelvétel készült arról, ahogy Salvini embere orosz támogatásról tárgyal az EP-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","shortLead":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","id":"20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752c6fbd-bcee-4ab6-a2b1-40a2f72f12a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 20:13","title":"Visszaállítaná a villamosközlekedést Szombathelyen az ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új jelentés szerint a Facebook a nyilvánosság elől elzárva már évek óta üzemeltet egy programot, ami megkeresi azokat a bejegyzéseket, amikben rossz színben tüntetik fel a közösségi oldalt.","shortLead":"Egy új jelentés szerint a Facebook a nyilvánosság elől elzárva már évek óta üzemeltet egy programot, ami megkeresi...","id":"20190710_facebook_alhir_szoftver_stormchaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e6011-d325-47ca-bedf-4bcbd70f0195","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_facebook_alhir_szoftver_stormchaser","timestamp":"2019. július. 10. 11:03","title":"A Viharvadász nevű titkos Facebook-szoftver leszedi a konteókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","shortLead":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","id":"20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0309df-9ebf-4e9f-95e7-4e59d9f4d663","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","timestamp":"2019. július. 11. 10:50","title":"Hajdú Péter: Lehet, hogy velem is nehéz, de nekem nagyon magasak az igényeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]