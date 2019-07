Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","shortLead":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","id":"20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7d0905-1eca-4624-85a6-f6d5b3a3a59d","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","timestamp":"2019. július. 11. 07:22","title":"Megható videó: vakvezető kutyájával vette át diplomáját egy pécsi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait még jobban szaporítva.","shortLead":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait...","id":"20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a8e1ee-7de6-470c-9db3-d80a1f873d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:39","title":"Halottak, földcsuszamlás – a monszun letarolta a bangladesi rohingya menekülttáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","shortLead":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","id":"20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa5f73a-1782-4cb5-80f5-0d6714cf8419","keywords":null,"link":"/sport/20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","timestamp":"2019. július. 11. 11:46","title":"Szezon közben hagyta faképnél főszponzora az F1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sötétség urai, Marilyn Manson és Stephen King egyesítik erőiket, így lesz sorozat a Végítélet című regényből. ","shortLead":"A sötétség urai, Marilyn Manson és Stephen King egyesítik erőiket, így lesz sorozat a Végítélet című regényből. ","id":"20190710_Hatborzongato_sorozat_Marilyn_Manson_stephen_king_vegitelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a15f54-172d-40f4-b0d2-6be825544863","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Hatborzongato_sorozat_Marilyn_Manson_stephen_king_vegitelet","timestamp":"2019. július. 10. 12:34","title":"Hátborzongató sorozatban kapott szerepet Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a mesterséges intelligencia mellett a felhasználók kezébe adják a kulcsot, hogy visszaszorítsák a zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a mesterséges intelligencia mellett a felhasználók kezébe adják a kulcsot, hogy visszaszorítsák...","id":"20190709_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c99489e-b33b-4de5-8483-e261bb9e44e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. július. 09. 19:33","title":"Nagyon fontos funkciót kapott az Instagram, segíthet kivédeni a zaklatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190709_Eleg_durvan_fest_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ce5876-ce03-4d36-9aba-56bb9e27091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Eleg_durvan_fest_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro","timestamp":"2019. július. 09. 20:32","title":"Elég durván fest a Dózsa György úti metrólejáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]