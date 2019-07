Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ számára is tartogatott érdekes adatokat.","shortLead":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ...","id":"20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299fe599-65f3-409b-8ac0-eda802fa5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 10. 14:03","title":"1000x több mobilnetet használtak a Glastonbury Fesztiválon, mint kilenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik alkalommal kapta meg a jegybank a „Családbarát Munkahely” címet az Emmitől.","shortLead":"Ötödik alkalommal kapta meg a jegybank a „Családbarát Munkahely” címet az Emmitől.","id":"20190712_A_jegybank_megint_csaladbarat_hely_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdb6d64-964e-45cd-8da9-917f7606006a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_jegybank_megint_csaladbarat_hely_lett","timestamp":"2019. július. 12. 10:03","title":"A jegybank megint családbarát hely lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","shortLead":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","id":"20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f4103b-1779-4e72-82b8-5d017a0400f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. július. 11. 13:21","title":"350 lóerős lett az Audi legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","shortLead":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","id":"20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cffc029-9d8c-4cef-804b-67eda665051f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","timestamp":"2019. július. 12. 10:13","title":"Süli: Atomenergia nélkül nincs klímavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","shortLead":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","id":"20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237836e-1ff4-46bd-98da-2998885da8a2","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 10. 14:32","title":"Üzent a Katasztrófavédelem a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.","shortLead":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője...","id":"20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a4c71c-69cb-4f29-8d8d-3d2cb9303b89","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","timestamp":"2019. július. 11. 13:05","title":"Megfojtották a krétai bunkerben megtalált amerikai kutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]