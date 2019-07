Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","shortLead":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","id":"20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f4103b-1779-4e72-82b8-5d017a0400f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. július. 11. 13:21","title":"350 lóerős lett az Audi legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. 