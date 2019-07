Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint a korallzátonyoknál éjszakánként tapasztalható egyre több mesterséges fény erőteljesen befolyásolja az ott élő állatok szaporodási arányát.","shortLead":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint...","id":"20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad6f19-fed4-44f8-bcd8-19814667b4a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","timestamp":"2019. július. 13. 18:03","title":"Már annyi a fény a korallzátonyok környékén, hogy a bohóchalak ihatják meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","shortLead":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","id":"20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1c3f4-ab79-4335-b14d-d18194b4821d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","timestamp":"2019. július. 15. 10:48","title":"Elszökött otthonról, majd elképesztő távolságot autózott négy ausztrál gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi versenyautók érkeztek Mogyoródra. Ha csak egy kicsit is rajong az autókért, ezt látnia kell.","shortLead":"Elképesztően ritka, gyönyörű szép, irgalmatlanul hangos és adott esetben több milliárd forintos értéket képviselő régi...","id":"20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765c83bb-408c-422b-97c7-80a04adc3d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f5619-dbad-4196-81a5-860d73eaff47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_sokaig_banhatja_ha_ma_nem_megy_ki_a_hungaroringre_ime_a_benzingozos_mennyorszag","timestamp":"2019. július. 14. 06:41","title":"Sokáig bánhatja, ha ma nem megy ki a Hungaroringre: íme a benzingőzös mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Söder: a von der Leyen körüli vita abszurd, az SPD lehetetlenül viselkedik.","shortLead":"Söder: a von der Leyen körüli vita abszurd, az SPD lehetetlenül viselkedik.","id":"20190714_A_CSUfonok_az_SPDt_biralta_von_der_Leyenvita_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94c8514-6336-4358-bd11-dfbe002e7a4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_A_CSUfonok_az_SPDt_biralta_von_der_Leyenvita_miatt","timestamp":"2019. július. 14. 19:10","title":"A CSU-főnök az SPD-t bírálta von der Leyen-vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]