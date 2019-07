Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.","shortLead":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által...","id":"20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c124b-9e2c-4460-9cf2-5437dd0a3c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","timestamp":"2019. július. 20. 14:58","title":"Csak Zelenszkij győzelmének aránya kétséges az ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"vilag","description":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek vissza az élvonalban. Most éppen a kormányfői poszton.","shortLead":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek...","id":"201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69e397be-8928-4259-83a6-3cc1eecfb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a765c-43ca-48ae-ad07-c3b51dbe3c92","keywords":null,"link":"/vilag/201929__gorog_dinasztiak__amicotakisz_csalad__apak_es_fiuk__hosszu_arnyek","timestamp":"2019. július. 21. 13:30","title":"A kormányváltással Görögország visszatér a \"rendes\" kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","shortLead":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","id":"20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3a113-d6c7-41f7-8b2c-4bfc0528fed3","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","timestamp":"2019. július. 21. 14:04","title":"Varga Csaba felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És Steve Jobsnak is volt egy ilyen autója.","shortLead":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És...","id":"20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965eabe-b358-4cae-ad98-546bed743c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","timestamp":"2019. július. 21. 06:41","title":"Csak egy 17 éves BMW, de akkor miért kerül 130 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af1b56f-a602-4ffd-889d-a55878201254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény szervezői szerint semmi bajuk nem esett, az állatvédők szerint ez kínzás. ","shortLead":"A rendezvény szervezői szerint semmi bajuk nem esett, az állatvédők szerint ez kínzás. ","id":"20190721_Rozsaszin_fesztivalozo_birkak_borzoljak_a_britek_idegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7af1b56f-a602-4ffd-889d-a55878201254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddcaf78-23f8-4349-9ca9-bc66fd48e3ee","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Rozsaszin_fesztivalozo_birkak_borzoljak_a_britek_idegeit","timestamp":"2019. július. 21. 15:57","title":"Rózsaszín fesztiválozó birkák borzolják a britek idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja az ötven éve történt eseményeket.","shortLead":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja...","id":"20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd163f3-146a-42d0-9049-2b5f1f85ce6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 20. 12:03","title":"Ezt látta a holdra szállás közben Neil Armstrong – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c84616f-a625-4517-b4d4-828a07e4a9b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt élő rádióműsor, részben élő tévéközvetítés, és az újságok is tudósítottak az amerikai expedícióról. A tálalás módja azonban érdekes, ezt mutatjuk be az alábbiakban, képgalériával.","shortLead":"Volt élő rádióműsor, részben élő tévéközvetítés, és az újságok is tudósítottak az amerikai expedícióról. A tálalás...","id":"20190720_galeria_holdra_szallas_magyar_visszhang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c84616f-a625-4517-b4d4-828a07e4a9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259d6ca-3e7c-451f-a403-5696e46ded17","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_galeria_holdra_szallas_magyar_visszhang","timestamp":"2019. július. 20. 15:03","title":"Ezt láthatták a magyarok a holdra szállásból - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később fémrög vagy megmunkált érme alakjában jelent meg. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának második cikkét olvashatják.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később...","id":"20190720_a_penz_rovid_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321f98f-9bee-4310-9672-2759782091fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_a_penz_rovid_tortenete","timestamp":"2019. július. 20. 09:00","title":"A sótól a cigarettáig, a bankjegyektől a kriptovalutákig - a pénz rövid története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]