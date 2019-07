Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","shortLead":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","id":"20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9250b1-50a2-43c6-a46b-ab16ca67e591","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","timestamp":"2019. július. 24. 13:54","title":"Óriási világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","shortLead":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","id":"20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224631-dfce-42eb-979f-bdd06fbfce2c","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","timestamp":"2019. július. 26. 11:14","title":"Biciklis mentette meg az öregembert az oregoni pusztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","shortLead":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","id":"20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f553e-645d-4d7d-a24f-0bf362cb920e","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","timestamp":"2019. július. 25. 12:49","title":"Az olaszok nyertek, nem sikerült döntőbe jutnia a magyar vízipólósoknak a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","shortLead":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","id":"20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a92e-64f4-478b-83c9-72ee757b25c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","timestamp":"2019. július. 24. 18:44","title":"Az M0-son fotózta egy autós ezt a matrjoska kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d6489c-0d4c-495b-bbd7-dd1e7b87f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szőke Zoltán leforgatta az utolsó jelenetet, a stáb már el is búcsúztatta.","shortLead":"Szőke Zoltán leforgatta az utolsó jelenetet, a stáb már el is búcsúztatta.","id":"20190726_Tenyleg_kilepett_a_Baratok_koztbol_a_sorozat_egyik_legfontosabb_karaktere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d6489c-0d4c-495b-bbd7-dd1e7b87f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46628734-55a5-4a8d-9f65-04195face609","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Tenyleg_kilepett_a_Baratok_koztbol_a_sorozat_egyik_legfontosabb_karaktere","timestamp":"2019. július. 26. 09:29","title":"Tényleg kilépett a Barátok köztből a sorozat egyik legfontosabb karaktere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek ötödik napján, csütörtökön.","shortLead":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek...","id":"20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a076ce-9b85-4f74-8d79-e6313b18a893","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","timestamp":"2019. július. 25. 13:37","title":"Németh Nándor országos csúccsal hatodik 100 méter gyorson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9706d4-dc32-4742-8317-5471da7c423e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal aktivista az 1975 nevű zenekarral együttműködve hívta fel a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire. ","shortLead":"A fiatal aktivista az 1975 nevű zenekarral együttműködve hívta fel a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire. ","id":"20190725_Greta_Thunberg_1975_dal_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9706d4-dc32-4742-8317-5471da7c423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955ff75-0808-4d31-8f08-ce0f06ae2db6","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Greta_Thunberg_1975_dal_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 25. 12:08","title":"Greta Thunberg azt mondja, eljött az ideje a lázadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]