[{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","shortLead":"A kamara felszólította az üzletláncot, fejezze be „a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját”.","id":"20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b1014-c98c-4bc7-bbd4-9cc530dca1bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Nekiment_az_Agrarkamara_a_Lidlnek_a_magyar_dinnyek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:29","title":"Nekiment az Agrárkamara a Lidlnek a magyar dinnyék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Tavaly 29,88 fok volt a legmagasabb érték azon a szakaszon, ahol 30 fok a határ, idén eddig 28,8 fok volt a csúcs. A határértéknél komoly korlátozásokat kellene bevezetni az élővilág érdekében.\r

","shortLead":"Tavaly 29,88 fok volt a legmagasabb érték azon a szakaszon, ahol 30 fok a határ, idén eddig 28,8 fok volt a csúcs...","id":"20190808_12_fokkal_marad_el_az_engedelyezettnel_a_Duna_homerseklete_Paksnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4d4c58-8a86-4dab-ae97-81237504de1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_12_fokkal_marad_el_az_engedelyezettnel_a_Duna_homerseklete_Paksnal","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:51","title":"1,2 fokkal marad el az engedélyezettnél a Duna hőmérséklete Paksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","shortLead":"Az óbudai áruházuk már-már beépült a fesztiválprogramba.","id":"20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1ce178-2f44-4bae-8b55-8598ad9a6d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c07ee-ddbb-44c8-be4c-ff72577f10f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Sziget_miatt_hatalmas_rohamra_keszul_az_Auchan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:16","title":"A Sziget miatt hatalmas rohamra készül az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan értékeli az új szlovák államfő munkáját, a második helyen Ferenc pápa, a harmadikon Orbán Viktor végzett.","shortLead":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan...","id":"20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db55b136-4256-4bf4-a541-1bada9e44fad","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:13","title":"A csehek többre értékelik Ferenc pápa munkáját, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny.publicisztika","description":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","shortLead":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","id":"20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84b646-b38b-469f-8514-e594861234a3","keywords":null,"link":"/velemeny.publicisztika/20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:50","title":"Hogyan éljük túl a következő 15 évet Orbánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

","id":"20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd4ae6-6476-493f-a44c-9bd823381d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:53","title":"Több pékáruban szöget, gombostűt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az: a nehezen elpusztítható élőlények vajon életben maradtak-e az űreszköz becsapódása után.","shortLead":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az...","id":"20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558325e9-a655-479e-a21d-d9ba4b32ebb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:03","title":"Hadseregnyi élőlény kerülhetett a Holdra egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]