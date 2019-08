Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában azonban nem szerepel a lakhatási támogatásra vonatkozó tétel.","shortLead":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában...","id":"20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e071c8-7435-4144-ae24-40099d422bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:40","title":"Miniszterként már nem kap 300 ezres lakhatási támogatást Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9e964b-2b0a-41bd-9cff-73a8912b6394","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac9e964b-2b0a-41bd-9cff-73a8912b6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af08308-b78c-47b9-850d-4815af516c1b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Kiáramlás a fővárosból: újabb népességrobbanás előtt az agglomeráció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Donáth Annával kapcsolatos támadásokra reagált a Momentum elnöke ezzel.","shortLead":"A Donáth Annával kapcsolatos támadásokra reagált a Momentum elnöke ezzel.","id":"20190813_FeketeGyor_Andras_Orban_Viktor_es_rendszere_fel_tolunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f2477b-355e-4933-8a68-9bbf39b0041d","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_FeketeGyor_Andras_Orban_Viktor_es_rendszere_fel_tolunk","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:44","title":"Fekete-Győr András: Orbán Viktor és rendszere fél tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette be a kamara elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette...","id":"20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea4fada-07ba-4a57-9f89-2a0154d82929","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:08","title":"900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klasszikus kitálalás, amit egy volt fideszes politikus leírt a Fidesz vezetőinek. Galbács Mihály egykor alpolgármester volt, de kiszorították. Levelében – amiről nem tudja, hogy szivárgott ki – azt írja, erősen összefonódott a gazdasági és a politikai elit, a közbeszerzéseken tarolt egy Fidesz-közeli vállalkozó.","shortLead":"Klasszikus kitálalás, amit egy volt fideszes politikus leírt a Fidesz vezetőinek. Galbács Mihály egykor alpolgármester...","id":"20190815_Orban_Viktornak_irt_levelet_a_gyulai_fideszesekrol_de_az_vegul_mindenkihez_eljutott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447753e0-88fd-4d7a-ab30-a180e911de7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_Viktornak_irt_levelet_a_gyulai_fideszesekrol_de_az_vegul_mindenkihez_eljutott","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:46","title":"Orbán Viktornak írt levelet a gyulai fideszesekről, de az végül mindenkihez eljutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai János kihívója, a IX. kerület. Szerdán kezdődött és péntekig tart a voksolás.","shortLead":"Az egyetlen kerület, ahol előválasztással dönti el az ellenzék, ki legyen a polgármesterjelölt és a fideszes Bácskai...","id":"20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e937aeb0-084a-4502-bcce-292f365bb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754a6c6-9c75-4c9d-bb9b-f0a332fa413e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Zavarbaejto_szavazolappal_de_elindult_a_ferencvarosi_elovalasztas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:17","title":"Zavarba ejtő szavazólappal, de elindult a ferencvárosi előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-re halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését.","shortLead":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik...","id":"20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053b790e-e9c6-46ab-a658-b8b7fae53e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:50","title":"Örülhet Kína, Trump váratlanul enyhített a vámszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]