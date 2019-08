Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","shortLead":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","id":"20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1ee701-f3f6-42cd-8367-19433cef7343","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:43","title":"Rejtélyes tulajdonos vette át Szíjj László részvénycsomagját az MKB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az idős pár és a kutyájuk is megsérült.","shortLead":"Az idős pár és a kutyájuk is megsérült.","id":"20190816_Varanusz_tamadott_meg_egy_idos_part_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c81c524-0ee2-4e6a-9265-ae7dce3053e4","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Varanusz_tamadott_meg_egy_idos_part_Ausztraliaban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:56","title":"Varánusz támadott meg egy idős párt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a IV. kerületben történt.","shortLead":"A baleset a IV. kerületben történt.","id":"20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e861511-ad71-446d-9483-7ed221ba348e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:08","title":"Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön tűzijátéknéző hajókat indít.","shortLead":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön...","id":"20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c134820d-a8f9-4bd3-81de-b2ef0926e575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:36","title":"Meghosszabbítják a Balatonon a hajózási főszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett a novicsok típusú idegméregtől az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripal és a lánya elleni merényletben tavaly márciusban az angliai Salisbury városában.","shortLead":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett...","id":"20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f31231-066c-4980-bcc5-0bfe3f0c97ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 22:00","title":"Szkripal-mérgezés: a rendőrség újabb áldozatot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]