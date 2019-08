Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","id":"20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d263daac-624a-4a97-9caa-4151ccf2081e","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:21","title":"Több métert zuhant a betonra Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7235994d-261b-4823-bd1a-2934745a8ccc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Dánia egyik leggazdagabb embere volt.","shortLead":"Dánia egyik leggazdagabb embere volt.","id":"20190819_Elhunyt_a_Jysk_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7235994d-261b-4823-bd1a-2934745a8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5e821b-7f2f-4df1-8bb2-0455190853a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190819_Elhunyt_a_Jysk_alapitoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:58","title":"Elhunyt a Jysk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás változását figyelte a San Franciscó-i egyetemen.","shortLead":"1994 óta működik, de most eljött az idő, hogy leállítsák azt a ködkamerát, amely az elmúlt 25 évben az időjárás...","id":"20190821_webkamera_fogcam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7aa53a4-43e8-466b-8eef-b6d29e9134ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25eb2b3-8105-43f0-b798-4fdb41167f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_webkamera_fogcam","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:03","title":"Pár nap múlva lekapcsolják a világ legrégebben üzemelő webkameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","shortLead":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","id":"20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1b7bb8-7865-4eae-bbe3-20c01afe4051","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:31","title":"140-nel repesztett egy 8 éves német kisfiú az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","shortLead":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","id":"20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74665cf-751e-4379-906f-22f359f995db","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:37","title":"Karácsony Gergely is HÉV-ből csinálna metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

