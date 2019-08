Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","id":"20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f34a3-5919-494b-ab9b-6c2727fe3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:36","title":"331,8: történelmi mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet az önkormányzati választás előtti kampányban. Villámárvizek, üzemzavarok, dráguló tömegközlekedés, trópusi betegségek elterjedése – ezeket mind elhozhatja az éghajlatváltozás. De a fővárosnak van egy majdnem ötven pontból álló – bár néhol elég homályos – programja.","shortLead":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet...","id":"20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a200-3862-4b32-bd16-cf73a2895533","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:30","title":"Budapestre is lecsap a klímaváltozás, és Tarlós ezt nagyon jól tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","shortLead":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","id":"20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c800c5-fbf7-4f0b-a6a5-dae9bf005995","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:27","title":"Új kormányt alakíthat Conte Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik. A kérdés most már az, milyen messzire érhetnek a hatások. ","shortLead":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik...","id":"20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e1ba6-286a-47d2-8f40-440f83ceaa21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:00","title":"Saját magát üti ki Hongkong, méghozzá elég csúnyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna miniszterelnöke. Olekszij Honcsaruk mindenekelőtt az IMF-fel akar új szerződés kötni, és a termékeny termőföld eladására készül.","shortLead":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna...","id":"20190830_ukrajna_imf_foldeladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71526ab2-9796-47fb-a76d-97666bfbd080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ukrajna_imf_foldeladas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:35","title":"Nagy dobásra készül Ukrajna, hogy megfeleljen az IMF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","shortLead":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","id":"20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e05ccc-d6c7-42a3-93cd-73771d23555c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:44","title":"Egész telepeken irtják a disznókat, de nincs sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 4-2-re legyőzte a litván Suduva együttesét.","shortLead":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában...","id":"20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4baf8e-9ff3-42c1-83ca-f074afb20827","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:51","title":"EL-főtáblára jutott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]