[{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Judytól Jokerig minden az esélyesekről szólt az idei Oscar-gálán, de aztán jött egy dél-koreai szatíra és ellopta a show-t.","shortLead":"Judytól Jokerig minden az esélyesekről szólt az idei Oscar-gálán, de aztán jött egy dél-koreai szatíra és ellopta...","id":"20200210_Ez_az_Eloskodok_ejszakaja_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a111d-5988-4ad6-b3b5-eaae92e22b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Ez_az_Eloskodok_ejszakaja_volt","timestamp":"2020. február. 10. 07:10","title":"Ez az Élősködők éjszakája volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszavazáson megjelent svájci választók hatvanhárom százaléka támogatta a szexuális irányultság vagy identitás miatti hátrányos megkülönböztetés büntethetőségét.\r

\r

","shortLead":"A népszavazáson megjelent svájci választók hatvanhárom százaléka támogatta a szexuális irányultság vagy identitás...","id":"20200210_Svajc_nemet_mondott_LMBT_kozossegek_diszkriminaciojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26530714-aaf4-4bea-af54-495b29f62406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee4c79-b212-4c25-89b3-eaf783ed4fff","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Svajc_nemet_mondott_LMBT_kozossegek_diszkriminaciojara","timestamp":"2020. február. 10. 15:09","title":"Svájc nemet mondott LMBTQ közösségek diszkriminációjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"13 kérdés segít a megközelítésben.","shortLead":"13 kérdés segít a megközelítésben.","id":"20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff87d1-1f49-45e3-b901-094d8de5ab5e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","timestamp":"2020. február. 09. 20:15","title":"Miért álmodtam ezt? Ez az álmok szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők a lehetséges okok között a stresszes életmódot, a káros környezeti befolyásokat és a helytelen táplálkozást említik. Lehetséges megoldásnak látszik a halételek és az omega-3 zsírsavak fogyasztása.","shortLead":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők...","id":"202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd64e0-6307-4d2a-8f89-6dac896ef4ae","keywords":null,"link":"/360/202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","timestamp":"2020. február. 11. 14:00","title":"Egyen halat, finom falat – és kutatók szerint a spermájának is jót tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf464763-a783-4aec-930a-9584d19aa482","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A viharciklon miatt törölték a járatukat, így nemcsak a hétfő esti, hanem a kedd délelőtti edzés is kiesik.","shortLead":"A viharciklon miatt törölték a járatukat, így nemcsak a hétfő esti, hanem a kedd délelőtti edzés is kiesik.","id":"20200210_Frankfurt_ferfi_vizilabdavalogatott_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf464763-a783-4aec-930a-9584d19aa482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a057cae-e38f-467c-aa27-019ee2c2ff8a","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Frankfurt_ferfi_vizilabdavalogatott_vihar","timestamp":"2020. február. 10. 18:16","title":"Frankfurtban rekedt a férfivízilabda-válogatott, kérdéses a keddi meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott jelöltet állítani.","shortLead":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott...","id":"20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa89e4b-c519-422f-af27-3d481e5a5d54","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","timestamp":"2020. február. 10. 20:19","title":"A Sinn Féin kaphatta a legtöbb szavazatot az írországi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]