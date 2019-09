Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök egy szlovák csatornának mondta el a véleményét az elvesztett Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"A miniszterelnök egy szlovák csatornának mondta el a véleményét az elvesztett Európa-bajnoki selejtezőről.","id":"20190910_magyar_szlovak_valogatott_eb_selejtezo_orban_viktor_andrej_danko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25370493-d71c-439d-a2eb-ee054beccff0","keywords":null,"link":"/sport/20190910_magyar_szlovak_valogatott_eb_selejtezo_orban_viktor_andrej_danko","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:01","title":"Orbán a magyar–szlovákról: Hát, elszúrtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2","c_author":"","category":"sport","description":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","shortLead":"Kevesebb mint harmaduk tippel magyar győzelemre.","id":"20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6038e132-284e-443f-8622-762e24d4b2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81993e2d-1ab8-430a-b8ce-c2f58fe2d5e8","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Olvasoink_eleg_pesszimistak_a_magyarszlovak_meccs_elott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:38","title":"Olvasóink elég pesszimisták a magyar-szlovák meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb esetben is lezuhantatják vagy megsemmisítik a drónt. Egy új izraeli fejlesztéssel átvehető az irányítás a drónok felett. Az így megszerzett eszközök irányított leszállásra kényszeríthetők, vagy akár a drónt bombával küldő támadók ellen fordíthatók.","shortLead":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb...","id":"20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3980bb5-1a15-4972-b80a-f3cc8f40c225","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:03","title":"Vissza a feladónak: retteghetnek a terroristák az új izraeli drónelhárító rendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","shortLead":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","id":"20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e5476-f495-4529-8dd9-ae4b75a66d30","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:14","title":"Megbíságolta az MNB az Equilort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada!","shortLead":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran...","id":"crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee9db9c-d11e-44d1-bf5b-f9fa0e7605c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:30","title":"Offshore regék és mondák - 1. rész: ami a törikönyvekből kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]