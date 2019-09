Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","shortLead":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","id":"20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b074cc3-c6bd-435e-a121-81f9224d502c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:24","title":"Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","shortLead":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","id":"20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcf640-709d-4571-a5ce-2ffb3e08a7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:14","title":"Kukával törte be egy Váci utcai órabolt kirakatát, de elfogták a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami a SIM-kártyákat érinti.","shortLead":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami...","id":"20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb55d05-e941-423c-a753-4dbe1f94965d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:03","title":"Ijesztő sebezhetőséget találtak: Samsung, Apple, Huawei és más mobilok is veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem benzinnel, hanem árammal működik.","shortLead":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem...","id":"20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57196-7910-48ee-b0eb-40dc18461350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:41","title":"Mától Budapesten a Legóból készített 1:1 méretarányú, működőképes Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","id":"20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df17157-3266-4432-b759-ceded285dda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:55","title":"Már a sínek mellett ült az elkeseredettt férfi, amikor a rendőr rátalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]